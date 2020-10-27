"بترورابغ" تسجل خسائر بقيمة 3.8 مليون ريال خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، تسجيل صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغت 3.8 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 343 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعود سبب تحقيق صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى الإيقاف الكامل لمجمع الشركة الصناعي لإجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سابقا لمدة 60 يوما. بالإضافة إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات بسبب ظروف السوق الصعبة و جائحة فايروس كورونا (كوفيد-19)، مما أدى إلى انخفاض الطلب على المنتجات وبالتالي انخفاض الأسعار بشكل أكبر.