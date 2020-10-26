كابوس كورونا يطارد الاقتصاد العالمي ويدفع بملايين إلى خانة الفقر المدقع

قفزات كبيرة لأعداد الإصابة بفيروس كورونا، وأرقام قياسية يحطم بعضها بعضا يوميا، عاد معها عديد من دول العالم ليفرض إجراءات صارمة في محاولة لاحتواء تفشي الجائحة بصورة أكبر.

ووسط دراسات هنا وأخرى هناك تتحدث عن موعد لقاح أو علاج منتظر لتخليص العالم من هذا الكابوس الذي أودى بحياة ما يقرب من مليون وربع مليون شخص، وبلغت حصيلة إصاباته أكثر من 42 مليون حالة، لا يزال العالم يلهث وراء هذا الأمل.

وتتواصل رحلة البحث عن بصيص أمل لتخليص البشرية من هذا الضيف الثقيل، إلا أن واقع الأمر هو ازدياد مطرد في أعداد الإصابات والوفيات يلقي بظلال قاتمة على اقتصاد العالم والأوضاع المالية لسكان الكرة الأرضية برمتها.

صحيفة "الجارديان" البريطانية تقول "إن أرقاما رسمية تكشف عن فجوة مالية هائلة في بريطانيا ناجمة عن أزمة جائحة كورونا"، مشيرة إلى أن واحدة من كل ثلاث أسر تشهد انخفاضا في الدخل.

واستشهدت الصحيفة بما كشفت عنه هيئة السلوك المالي من نظرة عامة قاتمة على الشؤون المالية الشخصية في بريطانيا، حيث قالت "إن 12 مليون بالغ يصارعون لسداد فواتيرهم، بزيادة مليوني شخص عند بداية تفشي الفيروس في شباط (فبراير) الماضي".

ووجدت هيئة السلوك المالي أيضا أن 31 في المائة من الأسر البريطانية شهدت انخفاضا في الدخل، وخسرت العائلات المتضررة تقريبا نحو ربع دخلها.

وكانت الأسر من السود أو الأقليات العرقية الأكثر تضررا ماليا من الوباء، حيث وجدت هيئة السلوك المالي أن 37 في المائة من هذه الفئة تضرر دخلهم، وأجبروا على الأرجح على تقليل ساعات عملهم.

ووجدت هيئة السلوك المالي أن واحدا من بين كل خمسة بالغين يبحثون على الأرجح الآن عن استشارة لكيفية سداد الديون التي تراكمت عليهم مقارنة بواحد بين كل 50 في الفئة العمرية من 55 إلى 64 عاما في ذروة الموجة الأولى لتفشى جائحة كورونا.

وبنظرة أشمل يقول خبراء اقتصاد "إن مئات الملايين حول العالم تضرروا جراء جائحة كورونا"، وقدر تقرير حديث للبنك الدولي أن ما بين 88 مليونا و114 مليون شخص أصبحوا في فقر مدقع.

وبحسب التقديرات التي يصدرها البنك كل عامين بشأن مستوى الفقر العالمي، الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أخيرا، تعد هذه الأرقام أكبر زيادة في معدلات الفقر المدقع منذ عام 1990 عندما بدأ البنك تسجيل وحفظ البيانات.

وتشكل هذه الأرقام نقطة مفصلية ونهاية لسلسلة من الانخفاضات في معدلات الفقر المدقع استمرت لأكثر من عقدين. وبحسب المقياس الذي يعتمده البنك، فإن الفقر المدقع يشمل الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولارين يوميا.

ويقدر البنك الدولي أن ما بين 703 ملايين و729 مليون شخص حول العالم يعيشون الآن في فقر مدقع، وأن العدد قد يرتفع أكثر عام 2021، بينما كان البنك قدر قبل جائحة كورونا أن عدد من سيعيشون في فقر مدقع في عام 2020 يبلغ 615 مليونا.

وقارنت كارولينا سانشيز بارامو، المسؤولة في البنك الدولي، هذه الصورة القاتمة التي وصفتها بأسوأ نكسة منذ جيل بأكمله، بالوضع إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008، مشيرة إلى أن تداعيات جائحة كورونا أثبتت أنها أكثر انتشارا ووطأة.

ويرى خبراء أنه من المرجح أن يؤدي تصاعد الفقر المدقع إلى تلاشي الآمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الدول الفقيرة والنامية والأسواق الناشئة. وحذر البنك الدولي من أن كورونا والصراعات حول العالم وتغير المناخ، ستجعل إنهاء الفقر بحلول عام 2030 حلما بعيد المنال.

