ليبيا تصدر نحو 160 ألف برميل يوميا من خام حقل الشرارة في نوفمبر

قال مصدر مطلع إن من المتوقع أن تصدر ليبيا ثماني شحنات من خام حقل الشرارة النفطي في نوفمبر، تعادل نحو 160 ألف برميل يوميا.

استأنف حقل الشرارة الإنتاج في وقت سابق من الشهر.

وبحسب (رويترز) بلغ إنتاج الحقل الأسبوع الماضي نحو 150 ألف برميل يوميا من قدرة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميا.

وفي 24 أكتوبر، وصلت الناقلة "إيجيان نوبيليتي"، أول ناقلة من المقرر تحميلها في ميناء الزاوية منذ إعادة الافتتاح.