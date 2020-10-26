أمين عام أوبك لا يتوقع انهيارا نفطيا جديدا

قال الأمين العام لمنظمة أوبك اليوم إن منتجي أوبك+ لا يتوقعون انهيار أسعار النفط من جديد مثلما حدث في الربع الثاني من العام، مضيفا أن أعضاء التحالف لن يغيروا المسار على صعيد إعادة التوازن إلى السوق، وأضاف: مازلنا متفائلين.. تعافي الاقتصاد والطلب على النفط مازال هزيلا".

وبحسب (رويترز) كان الأمين العام محمد باركندو يلقي كلمة أثناء منتدى الطاقة الهندي الافتراضي أسبوع سيرا.

وأشار باركندو إلى أن نسبة الامتثال بلغت 100% في المتوسط وعازمون على مواصلة الالتزام.

