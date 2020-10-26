الأسهم اليابانية تنخفض وسط حذر حيال نتائج الشركات

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين، إذ توخى المستثمرون الحذر قبيل سلسلة تقارير لنتائج الشركات، في حين تأثرت المعنويات سلبا بتنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، بحسب ما نشرت "رويترز".

هبط المؤشر نيكي القياسي 0.09 بالمئة إلى 23494.34 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 بالمئة ليسجل 1618.98 نقطة.

شملت الخسائر قرابة ثلثي القطاعات الثلاثة والثلاثين لبورصة طوكيو، ولاسيما الخدمات والسمسرة والشركات المالية عموما.

وقال المتعاملون إن المعاملات محدودة بعض الشيء لأن السوق تترقب انتخابات الرئاسة الأمريكية ونتائج الشركات.

وصعدت أسهم الشركات التي من المنتظر أن تعلن نتائجها اليوم. فارتفعت أسهم كانون أكثر من ثلاثة بالمئة ونيتو دنكو 0.68 بالمئة ونيدك 0.38 بالمئة.

أحجم المستثمرون كذلك عن تكوين مراكز كبيرة في ظل المخاوف المتنامية إزاء حالات الإصابة بفيروس كورونا.

فقد شهدت الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات جديدة لها على الإطلاق في اليومين الأخيرين، وفي أوروبا، سجلت فرنسا زيادة غير مسبوقة مطلع الأسبوع وأعلنت إسبانيا حالة طوارئ.