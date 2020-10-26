رئيس فنزويلا: لدينا علاج فعال بنسبة 100 % ضد "كورونا"

أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو اليوم الأحد أن بلاده تمكنت من اكتشاف علاج شديد الفعالية للقضاء تماما على فيروس كورونا دون آثار جانبية، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وقال إنه تم العثور على جزيء يسمى "دي آر10- "خلال دراسة استمرت ستة أشهر أجراها معهد البحث العلمي، وقضى على الفيروس بنسبة 100% .

وأضاف مادورو أنه تم استخدام هذا الجزيء بالفعل لعلاج التهاب الكبد الوبائي (سي) وفيروس الورم الحليمي البشري والإيبولا.

وقال إن عملية توفير العلاج المصرح به من قبل منظمة الصحة العالمية قد بدأت بالفعل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا الشهر أن العديد من الأدوية المحتملة لعلاج فيروس كورونا، والتي خضعت لاختبارات في جميع أنحاء العالم، أسفرت عن نتائج محدودة أو لم تظهر لها نتائج، وذلك وفقا لدراسة "اختبار التضامن" التابعة للمنظمة والتي شملت 11 ألف مريض في 30 دولة.

ومن بين هذه الأدوية عقار ريمديسيفير، الذي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأسبوع الماضي كعلاج لمرض كوفيد19- الذي يتسبب فيه فيروس كورونا.

إلا أنه لم يتم بعد نشر بيانات الدراسة المنسقة لمنظمة الصحة العالمية في أي دورية طبية موثوق بها.