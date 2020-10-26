الهند تسجل أدنى حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ يوليو

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 480 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وأشارت شبكة "ان دي تي في" الهندية إلى أن هذه أدنى حصيلة إصابات بالفيروس تسجلها الهند منذ 10 يوليو الماضي عندما سجلت 475 حالة

وفاة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 119 ألفا و 14 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 45 ألفا و 148 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة 7 ملايين و 909 آلاف و 959 حالة.