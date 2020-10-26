ارتفاع أرباح "أسمنت نجران" إلى 120 مليون ريال خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

أعلنت شركة أسمنت نجران، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 120 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 17 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 584 % .

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع كمية المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، اضافة إلى انخفاض مصاريف التمويل، وذلك رغم الارتفاع في مصروفات البيع والتسويق والناتجة عن ارتفاع مبيعات التصدير، ورغم تأثر الأسواق خلال الفترة الحالية بالإجراءات الإحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19).