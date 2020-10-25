52 ألف إصابة جديدة بكورونا في فرنسا في حصيلة يومية قياسية

احصت فرنسا 52 ألفا وعشر إصابات جديدة بوباء كوفيد-19 في 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة وفق أرقام رسمية نشرت ، بحسب "الفرنسية".

وبلغ عدد الوفيات الإضافية بفيروس كورونا المستجد الأحد 116 ليرتفع عددها الاجمالي منذ بدء انتشار الوباء الى 34 ألفا و761.