52 ألف إصابة جديدة بكورونا في فرنسا في حصيلة يومية قياسية

احصت فرنسا 52 ألفا وعشر إصابات جديدة بوباء كوفيد-19 في 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة وفق أرقام رسمية نشرت ، بحسب "الفرنسية".
وبلغ عدد الوفيات الإضافية بفيروس كورونا المستجد الأحد 116 ليرتفع عددها الاجمالي منذ بدء انتشار الوباء الى 34 ألفا و761.
احصت فرنسا 52 ألفا وعشر إصابات جديدة بوباء كوفيد-19 في 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة وفق أرقام رسمية نشرت ، بحسب "الفرنسية".
وبلغ عدد الوفيات الإضافية بفيروس كورونا المستجد الأحد 116 ليرتفع عددها الاجمالي منذ بدء انتشار الوباء الى 34 ألفا و761.
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