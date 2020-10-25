وفيات كورونا في أمريكا 224 ألف

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى ثمانية ملايين و553827 بزيادة 83851 حالة عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 224221 بعد أن أودى المرض بحياة 828 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق، بحسب "رويترز" .

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.