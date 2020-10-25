إسبانيا تعلن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم حال الطوارئ الصحية حتى بداية شهر مايو، تترافق مع حظر تجوّل في عموم البلاد باستثناء جزر الكناري، وذلك سعيا للسيطرة على موجة "كوفيد-19" الثانية.

وبحسب "الفرنسية" قال سانشيز في مداخلة تلفزيونية في ختام جلسة وزارية استثنائية نمر في وضع صعب للغاية، وذلك بعدما تخطت إسبانيا عتبة مليون إصابة بكوفيد-19 وتواجه طفرة وبائية تبدو خارجة عن السيطرة.