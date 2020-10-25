برعاية جهات حكومية .. توقيع اتفاقيات بين شركات وطنية وملاك مزارع البن السعودي

نظم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الثقافة حفل توقيع اتفاقيات بين المستثمرين من الشركات الوطنية وملاك مزارع البن السعودي بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير جازان والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية والمهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة وميادة بدر الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي .

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين الشركات الوطنية ومزارعي البن في المناطق المحلية المعروفة من ضمنها مزارع البن الخولاني من خلال التزام الشركات بشراء محاصيل البن من أجل ضمان استدامة الإنتاج وتعزيز حصته السوقية للمنافسة محليا وعالميا وتعزيز مشاركتهم في ازدهار ثروة المملكة الزراعية.

ويأتي تعاون الجهات الحكومية بهدف تحسين الممارسات الزراعية وتطوير معايير المزارع النموذجية وربطها بسلسلة الإمداد اللوجستية في ظل التركيز على تحسين الإنتاجية والالتزام بمواصفات الجودة وفق المعايير العالمية. وتتولى الجهات الممكنة ممثلة في صندوق التنمية الزراعية وبنك التنمية الاجتماعية تقديم التمويل اللازم بمايخدم المنتجات الوطنية ويعزز من الميزة التنافسية للمناطق.

وتستهدف هذه الاتفاقيات إبراز 3 علامات تجارية على الأقل تحمل الإرث التاريخي الممتد لأكثر من 300 عام في زراعة البن بالمملكة، والإسهام في رفع معدل الإنتاج المحلي من 2 في المائة إلى 10 في المائة خلال 5 سنوات وربط المنتجين ومزارعي البن والمستثمرين بمنصات التجارة الإلكترونية والأسواق والفعاليات المتخصصة.

وصاحب حفل توقيع الاتفاقيات تنظيم فعالية البن السعودي التي تضمنت جناحا خاصا لعرض منتجات البن الخام ورحلة تطويرها إلى المنتج النهائي إضافة إلى لقاء مفتوح لاستعراض نموذج عمل قطاع البن أمام الجهات المشاركة واعتماد قنوات التواصل لمعالجة التحديات وتحديد فرص تطوير القطاع. وشهد الحفل مشاركة أرامكو التي بدأت منذ ما يزيد عن 4 أعوام بتمكين مزارعي البن في جبال جازان كجزء من برامجها للمواطنة.