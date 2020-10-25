وزير النقل الفرنسي: تأميم شركات الطيران يجب أن يكون مؤقتا

قال وزير النقل الفرنسي، جان بابتيست جيباري إن تأميما محتملا لشركات الطيران، المتضررة من تباطؤ رحلات السفر، الناجم عن وباء فيروس كورونا المستجد، يجب أن يكون مؤقتا، طبقا لما ذكرته "الألمانية" اليوم.

وأضاف الوزير أن تأميم شركات الطيران يمثل خيارا تقنيا، مؤقتا، لكنكم بحاجة لمشروع، واستراتيجية. وأضاف أن تأميم شركة، حل قصير المدى.

وتمتلك كل من فرنسا وهولندا حصة قيمتها 14% في شركة "إير فرانس-كيه إل إم"، التي وافقت على خطة إنقاذ حكومية بقروض وضمانات حكومية.

لكن نظرا لأن الوباء يتسارع في أوروبا، فإن حالة عدم اليقين بشأن رحلات السفر ومستقبل شركات الطيران تزداد وربما يُطلب من الحكومات التدخل مرة أخرى.

