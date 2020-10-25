"دار وإعمار" تدشن فيلا العرض النموذجية لمشروعها السكني "سرايا النرجس" شمال الرياض

دشّنت شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري فيلا العرض النموذجية الخاصة بمشروعها السكني "سرايا النرجس" والذي تعمل الشركة على تطويره شمال مدينة الرياض تحت مظلة شراكتها الاستراتيجية مع الشركة الوطنية للإسكان، على مساحة 750 ألف متر مربع، ضمن حي سكني متكامل الخدمات، ويضم ما مجموعه 1294 وحدة سكنية بمساحات متنوعة.

وشهد حفل تدشين فيلا العرض، المهندس محمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان – المطور الرئيسي لضاحية الجوان، والأستاذ أسامة الخنيزي الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، وبحضور عدد من كبار التنفيذيين لدى الجانبين، وممثلين عن وسائل الصحافة والإعلام.

ويأتي افتتاح فيلا العرض النموذجية الخاصة بمشروع سرايا النرجس، بعد الإقبال اللافت على حجز وبيع وحدات المشروع خلال فترة زمنية قياسية من طرحه أمام الجمهور من المستفيدين من برامج وزارة الإسكان، ما دفع الشركة المطورة عن إغلاق عملية الحجز والبيع في منتصف شهر أغسطس بعد أن وصل عدد المسجلين في قائمة الانتظار ما يزيد عن 5000 مسجل، في الوقت الذي تسير فيه مراحل الإنجاز في المشروع بوتيرة عالية وبما يتجاوز الجدول الزمني المحدد حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في مشاريع البنية الفوقية ما يزيد عن ٦٠%، فيما يجري العمل على قدم وساق لإنهاء مراحل المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وسيمكّن إفتتاح فيلا العرض النموذجية العملاء المدرجة أسمائهم ضمن قوائم الحجز وأصحاب عقود البيع على الخارطة، من الاطلاع عن كثب على الهيئة النهائية للوحدات السكنية بكافة تفاصيلها، وعلى مستوى ومعايير الأعمال الإنشائية المعتمدة، للتحقق من مدى توافقها مع المخططات الفنية والهندسية ومعايير الجودة للتشطيبات النهائية للوحدات السكنية، والتي روعي فيها توافقها مع أعلى المقاييس.

من جانبه ذكر المهندس محمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان "أن افتتاح نموذج العرض في مشروع سرايا النرجس يعد جزء من التزامنا بمبدأ الشفافية تجاه مستفيدين برنامج سكني الذين قاموا بحجز الوحدات منذ الإعلان عن بدء الحجز فيها، مقدماً شكره لشركة دار وإعمار وجميع المطورين على تعاونهم في إنجاز مراحل المشروع حسب الجدول الزمني المتفق عليه"

من ناحيته اعتبر الأستاذ أسامة الخنيزي الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار خلال حفل التدشين، أن الخطوة تكتسب أهميتها على اعتبارها تمثل الثمرة الأولى لوحدات المشروع، والنموذج العملي المكتمل للوحدات الجاري العمل على تشييدها بوتيرة عمل لا تتوقف، لتكون متاحة أمام العملاء الراغبين بالاطلاع ومشاهدة تفاصيلها عن قرب، مؤكداً التزام "دار وإعمار" باعتماد أعلى المواصفات والمقاييس الإنشائية في تطوير الوحدات السكنية بما يلبي تطلعات العائلة السعودية، ويعزز من جودة المنتج السكني التي تعد جزءاً لا يتجزّأ من مفهوم جودة الحياة الذي نحرص على أن يكون عنواناً ومعياراً لكافة التفاصيل والمرافق المرتبطة بمشروع "سرايا النرجس".

وأضاف الخنيزي أن فيلا العرض النموذجية تمثل مرحلة مكمّلة لمنصة العرض ثلاثية الأبعاد التي كانت الشركة قد أطلقتها في وقت سابق لمشروع سرايا النرجس، لتتيح أمام عملاء الشركة إمكانية التعرف والتجول في مرافق المشروع افتراضياً والتعرف على مزايا الوحدات السكنية ومرافق المشروع، في إطار اهتمام دار وإعمار بتعزيز معدلات الشفافية مع العملاء.

وأعرب الخنيزي عن شكره وتقديره لوزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان على ما تقدمانه من دعم ومساندة لتعزيز روح الشراكة الاستراتيجية مع المطورين العقاريين، والتي تمثل نموذجاً مثالياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تطوير القطاع العقاري في المملكة، والعمل يد بيد في سبيل تمكين المواطن السعودي من امتلاك السكن الملائم ضمن أحياء سكنية عصرية متكاملة الخدمات، وسد الفجوة القائمة بين معدلات الطلب والعرض، إستجابة لرؤية المملكة 2030 ، الرامية إلى رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين السعوديين إلى 70%.

يشار إلى أن دار وإعمار تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان من المطورين العقاريين الذين يساهمون في إنشاء وتطوير المشاريع السكنية الموجهة للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان، وكان آخرها مشروع "سرايا الجوان" الذي تعمل "دار وإعمار" على تطويره ضمن المرحلة الثانية من مشروع "مرسيه الرياض" وتم حجز 90% من وحداته خلال أقل من 8 ساعات من طرحه أمام الجمهور.