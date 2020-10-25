للتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي .. تعيين 100 كاتبة عدل

وجه الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل بتعيين 100 امرأة من المؤهلات شرعيا وقانونيا في وظيفة كاتب عدل للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي بعد قيام الوزارة مؤخرا بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.

وأوضحت الوزارة أن كاتبات العدل الـ100 سيباشرن العمل رسميا الأحد المقبل ببرنامج تدريبي متخصص مدته 3 أشهر بالتعاون مع مركز التدريب العدلي بالإضافة إلى التدريب التطبيقي في وكالة الوزارة للتوثيق وكتابات العدل. وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي لكاتبات العدل يشتمل على العديد من المحاور النظرية والتطبيقية بما في ذلك معرفة مهام واختصاصات وإجراءات التوثيق وفقا لما ورد في النظام ومنها ما يتعلق بالتدريب على التقنيات الحديثة المرتبطة بالعمل التوثيقي.