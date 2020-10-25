عماد الزراعة

مزارع يحرث الأرض لتجهيزها لغرس شتلات الأرز في كولومبو، سيرلانكا، التي يعتمد اقتصادها على قطاع زراعي نشيط، عماده الأرز."الفرنسية"
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