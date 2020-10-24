"آنت" الصينية قد تجمع ما يصل إلى 17 مليار دولار في طرح عام أولي في شنغهاي

قالت مصادر مطلعة إن آنت جروب الصينية قد تجمع ما يصل إلى 17.3 مليار دولار من إدراج أسهمها في شنغهاي، وهو ما قد يجعل قيمة الأسهم المحتملة من إدراج مزدوج تصل إلى 35 مليار دولار، وهي الأكبر في العالم على الإطلاق، بعد أن قدم بعض كبار المستثمرين طلبات بين 68 و69 يوانا للسهم.

ومن شأن الإدراج المزدوج في هونج كونج وشنغهاي لعملاق التكنولوجيا المالية الصيني، بدعم من شركة التجارة الإلكترونية العملاقة علي بابا، أن يجعل الطرح العام الأولي لآنت جروب أكبر من طرح أرامكو السعودية الذي بلغ 29.4 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقال جاك ما مؤسس علي بابا اليوم السبت إن تسعير شريحة شنغهاي من الطرح العام الأولي تقرر أمس الجمعة، دون الكشف عن السعر.

وقال مصدر مطلع لرويترز مساء اليوم إن العديد من مديري الصناديق الصينيين الكبار قدموا عروضا لشراء أسهم آنت في ستار ماركت، وهي سوق في شنغهاي على غرار بورصة ناسداك، بما يقرب من 69 يوانا (10.32 دولارا) لكل سهم.

وطلبت المصادر المطلعة عدم نشر أسمائها لكونها غير مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام. كما أحجمت مجموعة آنت عن التعليق على السعر.