اختتام الاجتماع الرابع لتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة

اختتم الاجتماع الرابع لتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة لمجموعة العشرين ببيان ختامي حول التقدم المحرز لتحالف القطاع الخاص تحت رئاسة مجموعة العشرين في السعودية .

واجتمع تحالف "تمكين" من ممثلين عن القطاع الخاص والمدعوم بممثلو الجهات الحكومية دول مجموعة العشرين والدول المدعوة - خلال الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين لتعزيز تقدم المراة في القطاع الخاص. حيث يسعى إلى تحقيق وصول المرأة إلى المزيد من الفرص وذلك من خلال تحقيق تعاون أكبر بين القطاعين الخاص والعام بهدف إزالة العوائق التي تحول دون مساهمة المراة في الاقتصاد. والجدير بالذكر، هذا التحالف بقيادة القطاع الخاص ولا يعكس وجهات نظر جميع أعضاء مجموعة العشرين.

يدعم أعضاء تحالف "تمكين" الالتزامات القوية التي تعهد بها قادة مجموعة العشرين، ويعمل على رصد التقدم المحرز تجاه تمكين المرأة اقتصاديا وتحقيق المساواة بين الجنسين؛ بما في ذلك تحقيق هدف بريزبن المتمثل في تقليل الفجوة بين الجنسين في المشاركة بسوق العمل؛ بالإضافة الى عدة مبادرات أخرى مثل مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi). ومجموعة تواصل المرأة (w20).

بيان ممثلي القطاع الخاص لتحالف "تمكين"

تعد المشاركة العادلة للمرأة في سوق العمل. وتعريز استفادتها من الفرص وتقدمها نحو المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص أمرا أساسيا لتمكين المرأة اقتصاديا. ففي حين سعينا جاهدين للتعافي من التبعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا المستجد، والآثار الجسيمة التي خلفها على النساء والفتيات، فإننا - نحن ممثلي القطاع الخاص لتحالف "تمكين" - نعمل للإستفادة من الفرصة التي أتاحتها هذه الجائحة بشكل فقال لزيادة الفرص المتاحة للمرأة كمحرك رئيسي للتعافي الاقتصادى وتقليل الفجوات بين الجنسين.

كما أننا نحث جميع مؤسسات القطاع الخاص على اتخاذ خطوات لتمكين المرأة اقتصاديا ودعم تقدمها نحو المناصب القيادية. وانطلاقا من أهمية تشجيع اتخاذ إجراءات عملية داخل أوساط القطاع الخاص، تم إعداد تعهد طوعي لتحالف "تمكين" ليدعمه ممثلو القطاع الخاص من دول مجموعة العشرين والدول الأخرى من خارج إطار المجموعة (ملحق 1). يحتوي هذا التعهد على عدة التزامات للجهات الموقعة من القطاع الخاص وتمثل شركات أو مؤسسات، ومن جملة هذه الالتزامات: وضع أهداف داخلية، تطبيق منظور عادل بين الجنسين في إتاحة الفرص للمناصب القيادية، وجمع المعلومات ذات الصلة بالجنسين، وتبني ثقافة العمل الداعمة والشاملة، وتشجيع تهيئة بيئة إيجابية في عالم الأعمال، والتعاون بفعالية مع شبكة علاقات تحالف "تمكين" لمشاركة الدروس المستفادة.

وبدورنا نشكر شركات ومؤسسات القطاع الخاص على توقيعها على هذا التعهد والتزامها المستمر ودعمهم لتمكين المرأة. كما نعرب عن خالص، تقديرنا لشركائنا نظير دعمهم لتحالف "تمكن" ومشاركتهم أفضل الممارسات الخاصة بتمكين تقدم المرأة في المناصب القيادية. ونثمن الجهود المبذولة من منظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) بصفتهما شركاء المعرفة لتحالف "تمكين"، ونشكرهما على إعداد التقريرين التاليين: "المرأة في المناصب الإدارية والقيادية في مجموعة العشرين (ملحق 2)"، "وجهات نظر حول السياسات والممارسات الكفيلة بتعزيز تولي المرأة للأدوار القيادية في القطاع الخاص: (ملحق 3). وسنواصل العمل على متابعة ورصد مشاركة المرأة في المناصب القيادية لدى القطاع الخاص بما تقتضيه الحاجة.

و نشيد بقادة مجموعة العشرين على إطلاقهم تحالف "تمكين"، ودعمهم المستمر للتقدم الاقتصادي للمراة، كما نشكر ممثلي الجهات الحكومية على مداخلاتهم ودعمهم المتواصل. إننا ندرك بأن التحالف بين القطاعين العام والخاص هو امر ضروري لرفع معدلات النساء في المناصب القيادية في القطاع الخاص.

كما أننا ندعم الجهود الرامية إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة في دول مجموعة العشرين. ونوصي قادة مجموعة العشرين إلى اختيار نهج السياسات الملائمة جنبا إلى جنب مع مبادرات القطاع الخاص ومنها

تعزيز زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات والإدارة العليا، بما في ذلك من خلال المبادرات التي تقودها المنشآت التجارية أو بوضع الأهداف الطوعية متابعة ورصد تقدم تمثيل المرأة في المناصب القيادية وجمع البيانات ومشاركتها بشكل سنوى بما فيها البيانات المفصلة وذلك بما يتماشى مع القوانين المحلية وأنظمة حماية الخصوصية.

تشجيع الإفصاح عن معلومات تمثيل الجنسين في مجالس الإدارات والإدارات العليا.

إطلاق حملات وإصدار سياسات متنوعة غير منحازه لأي من الجنسين.

الحد من المعوقات القانونية والتشريعية والسياسات التي تمنع المراة من المشاركة الكاملة والحرة في الاقتصاد على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في عمليات صنع القرار وفي تطوير السياسات والخطط وبالأخص في تصميم وتنفيذ عملية التعافي من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد 1