رقم قياسي للإصابة الجديدة بكورونا في بلجيكا.. تخطت 15 ألف حالة

أعلنت هيئة الصحة في بلجيكا اليوم تسجيل رقم قياسي فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد هو 15 ألفا و432 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لـ"الألمانية".

وهذه هي المرة الثالثة على مدار الأسبوع الماضي، الذي تسجل فيها بلجيكا، التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون نسمة رقما قياسيا يوميا جديدا للإصابات بفيروس كورونا.

يأتي هذا الرقم بعد يوم من إعلان المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أن بلجيكا سجلت حوالي 1020 حالة إصابة جديدة لكل مئة ألف من السكان خلال الأيام الـ14 الماضية.

وبلجيكا هي حاليا من بين الدول الأسوأ تضررا من الفيروس في أوروبا ومن المقرر أن تناقش السلطات في العاصمة بروكسل فرض المزيد من القيود في وقت لاحق اليوم.