الخطوط السنغافورية تعرب عن "تفاؤل حذر" بشأن الطلب على السفر

قالت شركة الخطوط الجوية السنغافورية إن هناك بعض المؤشرات على عودة الطلبات فيما تعيد البلاد فتح حدودها أمام المسافرين التجاريين وتوفير ممرات للحيلولة دون انتشار جديد للفيروس.

وقال لي ليك هسين نائب الرئيس التنفيذي للقسم التجاري بالشركة للصحفيين اليوم إن الناقل الوطني للدولة المدينة أستأنف بعض الرحلات الجوية مؤخرا تحسبا الطلب.

وأضاف أن الخطوط الجوية السنغافورية تريد أن تضمن أن تكون طائراتها جاهزة عندما يتم السماح بالسفر، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت تصريحات هسين فيما استقبلت الشركة أول مجموعة من زبائنها على طائراتها "ايه 380" في مطار تشانجي وأقامت لهم مأدبة غذاء اليوم، حيث حولت شركة الطيران اثنتين من طائراتها الكبيرة إلى مطاعم مؤقتة وتم بيع المقاعد في غضون 30 دقيقة عندما جرى فتح الحجز أوائل الشهر الجاري.