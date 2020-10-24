إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا

أصيب الرئيس البولندي اندريه دودا بفيروس كورونا المستجد على ما أعلن السبت سكرتير الدولة لشؤون الرئاسة البولندية في وقت تشهد فيه البلاد انتشارا واسعا للوباء، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

وغرد بواجي سبيتشالسكي "كما كان مقررا خضع أندريه دودا لفحص كورونا. وأتت النتيجة إيجابية. والرئيس بصحة جيدة"