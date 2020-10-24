آسيا .. ثاني منطقة تتجاوز حاجز 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا

أشار إحصاء لرويترز إلى أن آسيا تخطت حاجز العشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت في ثاني أكبر حصيلة إقليمية في العالم مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في الهند على الرغم من التباطؤ والانخفاض الحاد في أماكن أخرى.

وتمثل آسيا التي تأتي وراء أمريكا اللاتينية فقط نحو ربع عدد حالات الإصابة على مستوى العالم والذي يبلغ 42.1 مليون . ومع أكثر من 163000 حالة وفاة تمثل المنطقة نحو 14 في المئة من حصيلة وفيات كوفيد-19 على مستوى العالم.

وتعتمد حصيلة رويترز على التقارير الرسمية للدول. ويقول خبراء إن من المحتمل أن تكون الأرقام الحقيقية للإصابات والوفيات أعلى من ذلك بكثير ، نظرا لأوجه القصور في الاختبار وإمكانية عدم الإبلاغ في العديد من الدول.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع في آسيا فقد سجلت المنطقة بشكل عام تحسنا في التصدي للجائحة في الأسابيع الأخيرة مع تباطؤ عدد الحالات اليومية في أماكن مثل الهند فيما يمثل تناقضا حادا مع عودة ظهور فيروس كورونا في أوروبا وأمريكا الشمالية.