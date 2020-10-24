أمريكا تسجل رقم قياسي جديد في حالات الإصابة اليومية بكورونا

أشار إحصاء لرويترز إلى أن الولايات المتحدة حطمت رقمها القياسي لعدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة حيث سجلت ما لا يقل عن 83948 حالة جديدة بسبب تفشي المرض في كل مناطق البلاد تقريبا.

ويأتي هذا الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات قبل أقل من أسبوعين من انطلاق الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر مجتاحا ولايات متأرجحة مثل أوهايو وميشيجان ونورث كارولاينا وبنسلفانيا وويسكونسن. وسجلت الولايات المتحدة يوم الخميس عددا شبه قياسي من الإصابات بلغ 76195 حالة جديدة.

وسجل الرقم القياسي السابق والذي بلغ 77299 حالة جديدة في 16 يوليو. وفي ذلك الوقت ، بلغ عدد حالات دخول المستشفى لمرضى كوفيد -19 47000 حالة ، وارتفعت الوفيات بعد أسبوعين إلى ​​1200 حالة يوميا في المتوسط .

ولآن ، تجاوز عدد حالات دخول المستشفى 41000 ومعدل الوفيات حوالي 800 يوميا.

ولم يذكر خبراء الصحة سبب الارتفاع ، لكنهم حذروا منذ فترة طويلة من أن درجات الحرارة الباردة التي تجعل الناس يلزمون الأماكن المغلقة إضافة إلى الكلل من احتياطات كوفيد-19 والطلاب العائدين إلى المدارس والكليات يمكن أن يعزز انتشار الفيروس.

ويوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة في العالم حيث يبلغ عدد المصابين 8.5 مليون وكذلك يوجد أكبر عدد من الوفيات حيث بلغ عدد المتوفين 224000 . وسجلت الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي ​​60 ألف حالة إصابة جديدة يوميا في أعلى متوسط ​خلال سبعة أيام منذ أوائل أغسطس.