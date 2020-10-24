مزارعون ومزارعات يطلقون هتافات مناهضة للشركات التجارية بعد تمرير قانون الزراعة أخيرا في البرلمان الهندي خلال احتجاجات في مدينة أمريتسار.
أنت هنا
- الرئيسية
- أحداث في صور
- مزارعون ومزارعات يطلقون هتافات مناهضة للشركات التجارية بعد تمرير قانون الزراعة أخيرا في البرلمان الهندي
أحداث في صور
- "الجوازات" تدشن خدمات إلكترونية جديدة.. أهمها جواز سفر للسعوديين القصر
- طلائع الحجاج تصل إلى مكة المكرمة
- خبر سار من أمريكا.. ترخيص استعمال عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا
- اقتصاد تركيا في مأزق.. تقلبات حادة لليرة وهروب الأموال الأجنبية
- منظمة الصحة: الأشهر المقبلة صعبة جدا في مواجهة كورونا.. ودول في مسار خطير
- سجناء في السلفادور يخضعون للتدقيق وسط جائحة كورونا
- من وجهات المملكة السياحية.. جزيرة النورس
- كوفيد- 19.. ما الخطأ الذي حدث في ووهان؟
- 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
- وادي "حوية نمار" في مكة.. ينابيع عذبة تنساب طوال العام
أضف تعليق