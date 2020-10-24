مزارعون ومزارعات يطلقون هتافات مناهضة للشركات التجارية بعد تمرير قانون الزراعة أخيرا في البرلمان الهندي

مزارعون ومزارعات يطلقون هتافات مناهضة للشركات التجارية بعد تمرير قانون الزراعة أخيرا في البرلمان الهندي خلال احتجاجات في مدينة أمريتسار.