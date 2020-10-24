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أحداث في صور

مزارعون ومزارعات يطلقون هتافات مناهضة للشركات التجارية بعد تمرير قانون الزراعة أخيرا في البرلمان الهندي

«الفرنسية »

مزارعون ومزارعات يطلقون هتافات مناهضة للشركات التجارية بعد تمرير قانون الزراعة أخيرا في البرلمان الهندي خلال احتجاجات في مدينة أمريتسار.

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