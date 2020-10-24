تشريف الطاقم الطبي

امرأتان تلتقطان صورة مع مجسم فني، عمل من أجل تشريف جميع العاملين في الخطوط الأمامية للتصدي لفيروس كورونا، وذلك في العاصمة الإسبانية مدريد. "الفرنسية"
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