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أحداث في صور

تشريف الطاقم الطبي

امرأتان تلتقطان صورة مع مجسم فني، عمل من أجل تشريف جميع العاملين في الخطوط الأمامية للتصدي لفيروس كورونا، وذلك في العاصمة الإسبانية مدريد. "الفرنسية"

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