أكثر من مليون إصابة بكورونا في فرنسا منذ تفشي الوباء

تجاوزت فرنسا عتبة مليون إصابة بكوفيد-19 اليوم منذ بدء تفشي الوباء، ويواصل الوضع التدهور مع تسجيل البلاد أكثر من 40 ألف إصابة جديدة في 24 ساعة، وفقا لهيئة الصحة العامة الفرنسية، بحسب "الفرنسية".

وفي المجموع، تم تسجيل 42032 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم، بزيادة 410 إصابات عن اليوم السابق، وهو رقم قياسي جديد منذ تعميم الاختبارات على نطاق واسع، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا إلى 1,041,075 وفقا للأرقام التي نشرتها الوكالة الصحية.