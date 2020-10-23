برئاسة سلطان بن سلمان .. الهيئة السعودية للفضاء تناقش توجهاتها وأولوياتها لعام 2021

يرأس الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة، والذي ينعقد افتراضيا عبر الاتصال المرئي الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يطلع رئيس مجلس إدارة الهيئة أعضاء المجلس على نتائج اجتماعات قادة اقتصاد الفضاء في مجموعة العشرين، الذي استضافته الهيئة أخيرا ضمن أجندة اجتماعات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وسيستعرض المجلس في اجتماعه توجهات الهيئة وأولوياتها التنفيذية لعام 2021م، وتقريرا عن البناء المؤسسي للهيئة، وآخر مستجدات مسار نظام الفضاء، ومذكرات التكامل التي تعدها الهيئة مع وزارة التعليم والجامعات السعودية والدولية، إلى جانب عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس