الكويت تسجل 812 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 120232 في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة إثر إصابتهم بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 740 حالة.



وبحسب "د ب أ" قال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها" واوضح ان عدد الحالات في العناية المركزة 122 حالة تتلقى الرعاية الصحية. وعن حالات الشفاء، قال السند أنه تم تسجيل 726 حالة شفاء من المصابين بمرض (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 111440 حالة.