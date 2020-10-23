"كانتاس" الأسترالية تخسر 71 مليون دولار بسبب الإغلاق المحلي

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأسترالية (كانتاس) آلان جويس اليوم الجمعة إن الشركة تكبدت خسائر بنحو 100 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 71 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب إجراءات إغلاق الحدود داخليا لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وأضاف جويس خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة أن قرارات إغلاق الحدود في مختلف مناطق البلاد عطل جهود تعافي الشركة من الانهيار العالمي في حركة السفر الدولي.

وتابع جويس بالقول إن كانتاس كانت تتوقع أن يعود نشاط الرحلات الداخلية للعمل بنسبة تقدر بنحو 60 في المئة إلى مستويات ما قبل تفشي وباء كورونا، لكن استمرار إغلاق الحدود المحلية يعني أن نشاط الرحلات سيظل دون 30 في المئة.

وقال الرئيس التنفيذي لكانتاس أيضا:" رغم حظر السفر الدولي لبعض الوقت، نتوقع أن نرى ازدهارًا في السياحة المحلية مرة أخرى بمجرد إعادة فتح الحدود".

وأوضح جويس أنه لا يتوقع استئناف الرحلات الدولية إلى وجهات مثل الولايات المتحدة أو أوروبا حتى يتوفر لقاح مضاد لفيروس كورونا، لكنه أشار إلى إمكانية استئناف الرحلات الجوية إلى بعض الدول الآسيوية أوائل العام المقبل.

وتسعى شركة الطيران الأسترالية إلى توفير 600 مليون دولار خلال السنة المالية الحالية لمواصلة نشاطها. وقد خفضت كانتاس عدد العاملين بها إلى نحو 6000 . ومن المتوقع أن تجري خفضا في عدد أفراد طواقم المناولة الأرضية بنحو 2000 عامل. كما سرحت الشركة نحو 18000 موظف.

ونوه جويس إلى أن الشركة قامت بخفض رواتب العاملين بما يقدر بنحو 2.17 مليون دولار هذا العام.