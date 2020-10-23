أكثر من 5.5 مليار دولار تكلفة العقوبات الأمريكية على كوبا

قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجز عبر التليفزيون الرسمي في وقت متأخر أمس الخميس إن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده كلفتها 5.57 مليار دولار خلال عام، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وجاءت هذه الخسارة في الفترة بين أبريل من عام 2019، ومارس 2020، وهي تمثل أكبر خسارة سنوية حتى الآن، بحسب أحدث تقرير استشهد به الوزير بشأن تأثير العقوبات الأمريكي.

وتمثل هذه الخسارة الأحدث زيادة بمقدار 1.226 مليار دولار مقارنة بالعام السابق على ذلك.

وسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تغيير سياسة الانفتاح التي كان بدأ تنفيذها في عهد سلفه باراك أوباما مع كوبا.

وفرضت إدارة ترمب سلسلة من العقوبات على كوبا لإجبارها على التخلي عن دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والذي تسعى واشنطن إلى الإطاحة به من منصبه.

كما فرضت الولايات المتحدة قيودا على السفر إلى كوبا، ووضعت سقفا مقداره ألف دولار على أي تحويلات مالية يرسلها أي كوبي على الأراضي الأمريكية إلى أسرته في كوبا، كل ثلاثة أشهر.

يشار إلى أن كثيرا من الكوبيين في المنفى يعيشون في ولاية فلوريدا، والتي يتوقع أن تشهد منافسة خاصة في الانتخابات الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل بين الرئيس الجمهوري الحالي ترمب، ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.