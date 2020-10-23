فرنسا: 2.36 مليار دولار تكلفة إجراءات حظر التجول بسبب "كورونا"

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينكمش على الأرجح في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام، مضيفا أن إجراءات حظر التجول المفروضة لاحتواء فيروس كورونا ستبلغ تكلفتها نحو ملياري يورو (2.36 مليار دولار)، بحسب ما نشرت "رويترز".

وقال لو مير لإذاعة أوروبا 1 اليوم الجمعة "سيكون لدينا على الأرجح رقم سلبي للنمو خلال الربع الأخير من العام. سيكون هناك انتعاش قوي في 2021".