انطلاق المناظرة الثانية والأخيرة بين تراب وبايدن قبل 12 يوماً من الانتخابات الرئاسية

انطلقت في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية مساء الخميس المناظرة التلفزيونية الثانية والأخيرة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن وذلك قبل 12 يوماً من الانتخابات الرئاسية،.

وتبادل المرشّحان لدى وصولهما إلى المنصّة التحية لكنّهما لم يقتربا من بعضهما البعض بسبب القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19.

وتجري هذه المواجهة بين الرجلين بعد مناظرة أولى جرت في أواخر أيلول/سبتمبر في كليفلاند بولاية أوهايو وانتهت إلى فوضى عارمة ومشادة كلامية مفتوحة بينهما، وذلك بحسب الفرنسية.

وكان مقرّراً أن تكون هذه المناظرة الثالثة بينهما لكن ترامب رفض المشاركة في المناظرة الثانية التي كان موعدها في 15 الجاري لأن المنظمين أرادوها مناظرة افتراضية بسبب إصابة ترامب في حينه بالفيروس.