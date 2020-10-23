عزل وحظر تجول أوروبي يرافقان ارتفاع الإصابات .. وفرنسا: الوباء عم معظم البلاد

تجاوز عدد إصابات كورونا حول العالم 41.304 مليون شخص، وأكثر من 1.133 مليون وفاة، تزامنا مع عودة قوية للوباء في مناطق عديدة من العالم.وتواجه أوروبا موجة ثانية قوية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد عبر إغلاق تام في إيرلندا، وعزل جزئي في تشيكيا، وحظر تجول محلي في إيطاليا، فيما تسجل ألمانيا حيث الوضع "خطير جدا"، عدد إصابات قياسيا.وتجاوز عدد الإصابات في القارة أمس ثمانية ملايين، والوفيات و256 ألفا، بحسب "الفرنسية". وسجلت ألمانيا، التي أشيد بإدارتها الجيدة للموجة الأولى في الربيع، نحو 11300 إصابة جديدة، في عدد قياسي منذ بدء تفشي وباء كوفيد - 19 في البلاد.وقال رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، إن "الوضع العام أصبح خطيرا جدا".وأمرت السلطات بمنع التجمعات وفرض عزل جزئي على منطقة في جبال الألب، وأصبح وضع الكمامات إلزاميا في بعض شوارع برلين. وكانت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، دعت رسميا السبت المواطنين إلى "البقاء في المنازل" قدر الإمكان، مشيرة إلى أن "طبيعة فصل الشتاء وعيد الميلاد تحدده الأيام والأسابيع المقبلة". وفي فرنسا، حيث يعد الوضع أسوأ من ألمانيا، فرض حظر تجول على أكثر من 20 مليون شخص، بينهم سكان باريس ومنطقتها، إضافة إلى ثماني مدن كبيرة، بين التاسعة مساء والسادسة صباحا. وكذلك فرض حظر تجول في منطقة لا لوار أيضا بدءا من اليوم بين منتصف الليل والفجر، ويتوقع أن توسع السلطات نطاق هذا الإجراء ليشمل مدنا أخرى مع ارتفاع عدد الإصابات "أكثر من 26 ألف إصابة في 24 ساعة". وقال أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي، أمس، "الفترة خطرة.. الوباء تفشى في معظم أراضي البلاد".