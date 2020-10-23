«الصحة»: التساهل في الإجراءات الوقائية يعرض لموجة ثانية من كورونا

دعت وزارة الصحة جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، مؤكدة أن استمرار التساهل وعدم التعاون يعرض لمخاطر وقوع موجة ثانية من فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات.وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في تغريدة له على "تويتر"، أن إجراءات الوقاية تتمثل في لبس الكمامة، وترك مسافة آمنة، وغسل أو تعقيم اليدين، وإجراء الفحص عند مخالطة المصاب أو الشعور بالأعراض.وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 401 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات في المملكة 343774 حالة، من بينها 8343 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، كما جرى تسجيل 466 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 330181 حالة.وسجلت الحالات الحرجة المصابة بكورونا انخفاضا، حيث بلغ عددها 791 حالة، وذلك للمرة الأولى منذ نحو ستة أشهر.وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 5250 حالة، وذلك بإضافة 15 حالة وفاة جديدة، إضافة إلى إجراء 53523 فحصا مخبريا جديدا.وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن، حيث تصدرت المدينة المنورة القائمة بـ55 إصابة جديدة، تلتها الرياض بـ39 حالة، ثم مكة المكرمة بـ35 حالة، فيما توزعت بقية الحالات الجديدة في عدد من المدن والمحافظات في المملكة.وجددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات تطمن، التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد المخصصة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي.من جانب آخر، أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خمس منشآت خاضعة لإشرافها إلى وزارة الداخلية، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الهيئة أن الزيارات التفتيشية، التي تنفذها على المنشآت الخاضعة لرقابتها، أسفرت عن ضبط مخالفات متعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في مصنع وأربعة مستودعات في محافظة جدة، شملت عدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند دخول المنشأة، وعدم استخدام الكمامات، وعدم تأمين المعقمات في الأماكن المخصصة لها.