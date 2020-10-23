الدفاع المدني يحاصر حريق تنومة .. ولا إصابات

واصل الدفاع المدني والجهات المساندة والمتطوعون، الجهود لمكافحة حريق تنومة ومحاصرته، وعزله عن المواقع المأهولة بالسكان، دون تسجيل إصابات.وقال النقيب محمد السيد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة عسير، إن "مدني تنومة" تلقى بلاغا البارحة الأولى، عن نشوب حريق في أشجار وأعشاب في جبل غلامة قرية الظهارة في محافظة تنومة - شمال منطقة عسير، وتم توجيه فرق الإطفاء اللازمة لموقع الحريق.وأوضح أنه بالوصول إلى الموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في أشجار وأعشاب تقع في منطقة وعرة جدا يصعب معها مباشرة الآليات، مؤكدا مباشرة الحالة بواسطة فرق راجلة باستخدام المعدات والتجهيزات اللازمة لمثل هذه الحوادث، كما تم تطبيق خطط الإسناد المعدة مسبقا للدعم البشري والآلي وعمل فرق تدخل سريعة موجودة احترازيا في المواقع السكنية المجاورة.وسخرت أمانة منطقة عسير وبلديات النماص وتنومة وبللحمر وبللسمر وبني عمرو، إمكاناتها لمساندة رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحرائق، التي اندلعت في شمال محافظة تنومة.وأكد الدكتور وليد الحميدي أمين المنطقة، أن البلديات تشارك في إخماد الحرائق بأكثر من 170 شخصا من القوى البشرية، مدعمين بأكثر من 100 معدة وآلية مختلفة، إلى جانب توفير الدعم من خلال إقامة مخيم لإدارة الحدث وتجهيزه بالخدمات الغذائية لتقديمها للجهات المشاركة في إخماد حرائق الغابات، مشيرا إلى أن الجهود البلدية جاءت بتوجيهات من أمير منطقة عسير، حرصا منه على تنسيق الجهود والسيطرة على الحرائق في أسرع وقت.ولفت إلى أن أمانة المنطقة وبلدياتها كافة رفعت أقصى درجات الجاهزية في حال تطلب الأمر.