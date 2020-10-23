كوفيد .. من ووهان إلى أركان الدنيا الأربعة

في أواخر كانون الأول (ديسمبر)، أثناء قراءة التعليقات على صفحته على تويتر، لاحظ جاو فاي لأول مرة ثرثرة حول تفشي فيروس محتمل في ووهان.

جاو، الذي نشأ بالقرب من ووهان، يستخدم بانتظام برامج الشبكة الخاصة الافتراضية للقفز فوق "جدار الحماية العظيم"، الاسم المشهور لنظام الرقابة على الإنترنت في الصين، للوصول إلى المواقع المحظورة مثل تويتر. بينما كان المسؤولون الحكوميون ووسائل الإعلام الحكومية لا يقولون شيئا يذكر عن الفيروس، كان مصمما على معرفة المزيد.

مع تزايد الشكوك حول الحجم الحقيقي لتفشي المرض خلال شهر كانون الثاني (يناير)، قرر جاو (33 عاما) المسارعة للعودة إلى منطقته في مقاطعة جوانجدونج الجنوبية حيث كان يعمل عامل لحام. وصل إلى قريته، على بعد نحو 120 كيلومترا من ووهان، في 21 كانون الثاني (يناير)، بعد يوم واحد فقط من خروج الحكومة الصينية أخيرا عن صمتها بشأن الوباء وتأكيدها أن الفيروس ينتشر من إنسان إلى آخر.

أبلغت الحكومة الصينية منظمة الصحة العالمية رسميا في الثالث من كانون الثاني (يناير) أنه تم اكتشاف "التهاب رئوي حاد مجهول السبب" – المصطلح العلمي لمرض تنفسي جديد غامض - تم اكتشافه في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة. لكن خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من كانون الثاني (يناير)، قال المسؤولون الصينيون إنه لم يكن هناك سوى بضع عشرات من الحالات المؤكدة وقللوا من خطر انتقال العدوى بين البشر.

مذعورا من رؤية الحياة في قريته دون تغيير، واجه جاو المسؤولين المحليين. قال لصحيفة لـ"فاينانشيال تايمز": "أخبروني أنهم لم يتلقوا أي أوامر من مسؤولين من مستويات أعلى، لذلك لم يكن هناك شيء يمكنهم فعله. كان الناس في قريتي لا يزالون يزورون الأقارب ويتجمعون كالمعتاد".

في 23 كانون الثاني (يناير)، وهو اليوم نفسه الذي خضعت فيه ووهان لحجر صحي صارم، غامر بالصعود إلى درجة أعلى على التسلسل الهرمي الإداري في الصين. زار حكومة المقاطعة. كانت الرسالة هناك هي نفسها: "أخبروني أنهم بحاجة إلى انتظار أوامر من المسؤولين البلديين في المستويات العليا" في هوانججانج، المدينة التي تضم قرية جاو.

قال: "كان الأمر صادما. بحلول الوقت الذي كان فيه الوضع في ووهان خارج نطاق السيطرة تماما، كانت المدن الأخرى التي على بعد ساعة واحدة فقط بالسيارة غير مستعدة نهائيا. كان من الممكن تجنب كثير من الأشياء لو تم إخبار الناس فقط بحقيقة الفيروس".



لعبة اللوم



الكسل والتهاون الذي واجهه جاو في قريته الأصلية أمر أساسي في لعبة إلقاء اللوم الجيوسياسية المستمرة حول جائحة فيروس كورونا، الذي أصاب الآن 39 مليون شخص على مستوى العالم، وقتل أكثر من مليون ودمر الاقتصادات على نطاق لم نشهده منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الـ20.

في 14 كانون الثاني (يناير)، بعد يوم من تأكيد انتشار فيروس كورونا خارج الصين، من ووهان إلى بانكوك، عقد كبار مسؤولي الصحة في البلاد اجتماعا سريا في بكين أعربوا فيه عن قلقهم من خطر "مرتفع" – يتمثل في انتقال الفيروس من الإنسان إلى الإنسان. حدث ظهور مفاجئ للحالات المرتبطة بووهان في بانكوك، وبعد أيام قليلة أشارت طوكيو إلى أن عدد الحالات الرسمي في ووهان، الذي ظل بضع عشرات فقط حتى منتصف كانون الثاني (يناير)، كان كلاما فارغا.

ردا على الأخبار الواردة من بانكوك وطوكيو، أصدر علماء الأوبئة في إمبريال كوليدج لندن دراسة تقدر أنه لكي ينتشر الفيروس خارج الحدود الصينية، يجب أن يكون هناك نحو أربعة آلاف شخص تظهر عليهم الأعراض في ووهان. مع ذلك، خلال ذلك الأسبوع الحرج، تم عقد اجتماع تشريعي سنوي كبير، مع مأدبة عشاء سيئة السمعة الآن قبل رأس السنة الصينية الجديدة، حضرته 40 ألف أسرة، في المدينة في 18 كانون الثاني (يناير).

كما قللت الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية من أهمية المخاوف المتزايدة بشأن ما إذا كان المرض يمكن أن ينتقل بسهولة بين البشر. في حديثها خلال مؤتمر صحافي في جنيف في 14 كانون الثاني (يناير)، نقلت وكالة رويترز عن ماريا فان كيركوف، القائمة بأعمال رئيس وحدة الأمراض الناشئة في منظمة الصحة العالمية، قولها إن هناك "انتقالا محدودا من الإنسان إلى الإنسان" في ووهان.

سارعت منظمة الصحة العالمية إلى توضيح تعليقات الدكتورة فان كيركوف، قائلة إنها ذكرت فقط أن انتقال العدوى بين البشر "ممكن" و"ربما" يحدث. قالت منظمة الصحة العالمية لـ"فاينانشيال تايمز" في ذلك اليوم: "كان هناك سوء تفاهم في المؤتمر الصحافي. "التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات لم تجد أي دليل واضح على انتقال العدوى من الإنسان إلى الإنسان". تمر ستة أيام أخرى قبل أن يؤكد تشونج نانشان، عالم الأوبئة ومستشار حكومي صيني، أخيرا في مقابلة مع وسائل الإعلام الحكومية في 20 كانون الثاني (يناير) أن الفيروس يمكن أن ينتشر بالفعل بين الناس.

كانت هذه بداية لما سيصبح نمطا منتظما خلال المراحل الأولى من الجائحة. خارجيا على الأقل، سعت إدارة الرئيس تشي جينبينج إلى التقليل من أهمية التهديد المحتمل للفيروس ومارست الضغط في البداية ضد "الإجراءات المفرطة"، مثل الإعلان المبكر عن حالة طوارئ صحية عالمية وحظر سفر يستهدف المواطنين الصينيين.

رسميا، تظل سياسة منظمة الصحة العالمية هي عدم دعم حظر السفر أثناء الأوبئة – كما ألحت الحكومة الصينية في أواخر كانون الثاني (يناير) عندما كان مواطنوها هم المستهدفون الأساسيون لمثل هذا الحظر. لكن بحلول أواخر آذار (مارس)، عندما كان الفيروس تحت السيطرة في الصين، لكنه انتشر دون رادع في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، غيرت بكين رأيها بشأن حكمة حظر السفر لأنها منعت جميع الوافدين الأجانب تقريبا.

في اجتماع مع تشي في 28 كانون الثاني (يناير) في بكين، أشاد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "بالجدية التي تتعامل بها الصين مع هذا الوباء، ولا سيما التزام القيادة العليا والشفافية التي أظهرتها، بما في ذلك مشاركة البيانات والتسلسل الجيني للفيروس. ستواصل منظمة الصحة العالمية العمل جنبا إلى جنب مع الصين وجميع الدول الأخرى لحماية الصحة والحفاظ على سلامة الناس".

يشير روس أبشور، خبير الصحة العامة في جامعة تورنتو ومستشار لدى منظمة الصحة العالمية، إلى أن الصين لها دائما نفوذ سياسي كبير في منظمة الصحة العالمية، ولم يكن هناك مجال سوى أن يزداد هذا النفوذ منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في نيسان (أبريل) أنه سيمنع تمويل المنظمة. "مثل داود وجالوت، لديك الصين الكبيرة ولديك تيدروس. يوجد عدم تناظر في القوة هناك".

منتقدو الصين – بمن فيهم ترمب – الذين يلومون تشي والحزب الشيوعي الصيني على الكارثة المستمرة يؤكدون أن إدارته أضاعت على الأقل فرصا في أواخر كانون الأول (ديسمبر) وأوائل كانون الثاني (يناير) لإبطاء انتشار الفيروس داخل الصين وحول العالم. ويجادل كثيرون بأن هذا الفشل كان نتيجة مباشرة للميول الاستبدادية المتزايدة باستمرار والتعتيم المتزايد لأنموذج الحكم الصيني الفريد في "دولة الحزب".

قال جيمي لاي، قطب الطباعة المؤيد للديمقراطية في هونج كونج وواحد من أشد منتقدي الحزب: "فيروس كورونا نبه العالم إلى أن الصين تشكل تهديدا لمعيشة الناس، وحتى حياتهم، في جميع أنحاء العالم. من دون الحرية، يحرم أفراد الشعب الصيني من المعلومات والحقائق التي يحتاجون إليها للاعتناء بأنفسهم".



الأقارب المفجوعون



قال تشونج هانينج، الذي توفي ابنه، بينج يي، البالغ من العمر 39 عاما، من كوفيد - 19: "التستر الحكومي كلف ابني حياته. ظلت الحكومة تقول لا يوجد انتقال من الإنسان إلى الإنسان وصدقناهم. كان لدينا عشاء عائلي كبير في 20 كانون الثاني (يناير) مع 20 شخصا".

بينج، وهو مدرس في مدرسة ابتدائية في ووهان لديه ابنة صغيرة، بعد أن شعر بارتفاع درجة حرارتها أشار الفحص بالأشعة المقطعية لرئتيها إلى أنها أصيبت بالفيروس. لكن المستشفى الأول في المدينة الذي سعى للعلاج فيه لم تكن لديه مجموعات اختبار كافية لتأكيد حالته، ورفض قبوله.

قال تشونج: "زرنا عددا لا يحصى من المستشفيات خلال الأسبوعين التاليين. كانت جميعها ممتلئة". عندما عثرت العائلة أخيرا على مستشفى في ضواحي ووهان، لم تكن هناك سيارة إسعاف متاحة. تم نقل بينج في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة في نحو الساعة 1.30 من صباح السابع من شباط (فبراير). الرحلة الوعرة التي تستغرق 90 دقيقة كانت هي الأخيرة. توفي في المستشفى بعد 12 يوما. قال تشونج: "قبل الفيروس، كان ابني قد سدد للتو قرضه العقاري وكنا في أسعد حال. الآن كل يوم هو بؤس".

تشانج هاي، مواطن من ووهان يعيش الآن في مدينة شينزن الجنوبية، يلوم الحكومة أيضا على وفاة أحد أفراد أسرته. في كانون الثاني (يناير)، رتب عن غير قصد لوالده، تشانج ليفا، للعودة إلى ووهان لإجراء جراحة في الساق. أثناء وجوده في المستشفى أصيب والده بالفيروس وتوفي بعد أسبوع.

كانت الحكومة تعلم مدى سوء الفيروس في مرحلة مبكرة لكنها لم تعط تحذيرا عاما واختارت التستر على الحقيقة. قال تشانج: "أودى ذلك بحياة الكثيرين". وهو يحاول الآن مقاضاة حكومة ووهان للحصول على تعويض قدره مليونا رنمينبي (294 ألف دولار)، لكن المحاكم التي يسيطر عليها الحزب في الصين لن تقبل دعواه. دعاوى المواطنين التي من هذا القبيل التي تدعي إهمال الحكومة المحلية بعد الكوارث شائعة في الصين، رغم أنها نادرا ما تنجح.

دافعت الحكومة الصينية عن قرارها بعدم الاعتراف علنا بخطورة تفشي المرض، وخطر انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، حتى 20 كانون الثاني (يناير)، بحجة أنها كانت تتعارك مع وضع معقد بشكل لا يصدق في ظروف غير واضحة. ديل فيشر، إخصائي الأمراض المعدية في مستشفى جامعة سنغافورة الوطنية، متعاطف مع هذه الحجة. قال الدكتور فيشر، الذي لديه خبرة في العمل في مناطق إيبولا الساخنة في غرب إفريقيا وكان عضوا في وفد من منظمة الصحة العالمية زار الصين في منتصف شباط (فبراير): "عليك أن تتذكر أن هذا كان فيروسا جديدا والفوضى أمر طبيعي حقا، خاصة في بداية الوباء. لا نريد الضغط على زر الذعر إلى أن نكتسب ثقة معقولة بتشخيصنا".



كارثة متصاعدة



أثناء قيام وانج لينفا بجولة في ووهان في منتصف كانون الثاني (يناير)، لم تكن لديه أدنى فكرة أنه كان يشهد بداية كارثة عالمية.

البروفيسور وانج هو أحد أبرز الثقات في العالم في مجال الأمراض التي تنقلها الخفافيش، لكن وجوده في ووهان في المراحل الأولى من تفشي المرض كان مصادفة. وهو مواطن من شنغهاي يعيش في سنغافورة، حيث يعمل مديرا لبرنامج الأمراض المعدية الناشئة في كلية الطب Duke-NUS، ويسافر بانتظام إلى الصين للقاء زملائه. وكانت رحلته مقررة منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر).

تم حتى ذلك الحين ربط كثير من الحالات الأولية في ووهان بسوق اللحوم الطازجة، وهي حقيقة أثارت ذكريات وباء سارس الذي ظهر في شتاء 2002-2003. انبثق فيروس سارس من مقاطعة جوانجدونج الجنوبية وهونج كونج، حيث أصاب أكثر من ثمانية آلاف شخص وقتل 774. الإجماع العلمي هو أن سارس نشأ في الخفافيش قبل أن ينتقل إلى البشر عبر "مضيف وسيط"، على الأرجح قط زباد يباع طعاما في السوق.

قال البروفيسور وانج: "كانت أخبار السوق بالتأكيد لحظة تشبه ’شاهدت هذا من قبل‘. قلت في نفسي، ’يا إلهي، إنه فصل الشتاء، قبل رأس السنة الصينية الجديدة، والسوق. كان من رأيي حقا أنه لا بد أن يكون مشابها لسارس".

خبرة البروفيسور وانج الواسعة في العمل مع المؤسسات الطبية الصينية بدت باعثة على الاطمئنان أثناء قيامه بجولة في ووهان في 15 و16 و17 كانون الثاني (يناير). قال: "الظروف في الصين أفضل بكثير مما كانت عليه قبل 17 عاما. الأطباء والعلماء الصينيون هم من الدرجة الأولى، من بين العلماء الرائدين في العالم. لذلك قلت في نفسي حتى لو كان هذا مثل سارس، فإن التأثير سيكون أصغر من سارس".

عند وصوله إلى ووهان بالقطار فائق السرعة في 14 كانون الثاني (يناير)، لاحظ البروفيسور وانج أن عددا قليلا جدا من الناس يرتدون الكمامات. لم تكن هناك أيضا فحوص لدرجة الحرارة، وهذان دليلان كان من الممكن أن يشيرا إلى أن السلطات الحكومية المحلية والمركزية في حالة تأهب قصوى. عندما رحب به مضيفوه الصينيون، كما في كثير من الرحلات السابقة "كنا نذهب في كل وجبة إلى مطعم عام، كل المطاعم مزدحمة جدا بالناس". فقط في الساعات الأولى من صباح 18 كانون الثاني (يناير) بدأ يخشى أن يكون الوضع في ووهان أكثر خطورة مما كان يدرك.

بينما كان البروفيسور وانج يستعد لصعود الطائرة في رحلة العودة إلى سنغافورة، رأى السلطات في مواقع القتال. قال: "كانوا يقومون بفحص صارم لدرجة الحرارة" قبل الصعود إلى الطائرة. "كان هناك الكثير من الكاميرات وأفراد الأمن والطاقم الطبي يرتدون معدات الوقاية الشخصية الكاملة. إذا كنت تعاني ارتفاع درجة الحرارة، تمنع من السفر خارج ووهان".

لأول مرة شعر بالخوف وعدل سلوكه: "قلت في نفسي إنها منطقة حرب، والآن هي خطيرة حقا". تجنب الاتصال بالركاب الآخرين قدر استطاعته. ربما كانت الاحتياطات التي اتخذها قد منعته من الإصابة بالفيروس، أو ما هو أسوأ. لاحقا تم تأكيد إصابة امرأة على متن الرحلة نفسها، كانت واحدة من أوائل مرضى فيروس كورونا في سنغافورة.

وصف البروفيسور وانج النظام السياسي الصيني بأنه "سلاح ذو حدين" عمل على إعاقة رد الفعل الأولي للبلاد على تفشي المرض، لكنه ساعدها في النهاية على فرض إجراءات احتواء فعالة. قال: "هي ليست فعالة للغاية في الجزء الأول من أي وباء لأنك ممنوع من الحديث إلى أن تقول الحكومة ’حسنا، أنا مقتنع أنك على حق، يمكنك التحدث‘. إذا أصبح النظام الصيني أكثر ديمقراطية، فسيساعد ذلك بالشفافية لكنه قد يجعل الاحتواء أقل فعالية".

حتى الآن، كان مسؤولو الصحة الصينيون يتتبعون أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا إلى أول من كانون الأول (ديسمبر)، لكن من المرجح أن يكون البحث عن "المريض صفر" الحقيقي للوباء بلا جدوى. في حين أن أغلبية الأشخاص الذين يصابون بالفيروس تظهر عليهم أعراض خفيفة أو لا تظهر على الإطلاق، يظل بإمكانهم نقله للآخرين. في اللغة الطبية، فإن كوفيد - 19 ناتج عن فيروس كورونا "التخلص المبكر" early shedding الذي ينتشر بسرعة في المجتمعات لأن معظم الناس لا يدركون أنهم ناقلون للعدوى. كان فيروس سارس هو فيروس كورونا "التخلص المتأخر" late shedding – أصبح المرضى بشكل عام ناقلين للعدوى بعد دخولهم إلى المستشفى، ما يجعل احتواؤه أسهل بكثير. قال الدكتور فيشر: "التحكم في المستشفى يمكننا تنفيذه بسهولة لإغلاق الأشياء. مكافحة العدوى في المجتمع أكثر صعوبة بكثير".

في هذا الصدد، فإن العثور على المريض الأصلي لفيروس كورونا – أي الرجل أو المرأة أو الطفل الذي أكل القطة التي عضها خفاش أو آكل النمل الحرشفي أو مضيف وسيط آخر لم يتم تحديده بعد – أمر صعب مثل العثور على أول شخص يصاب بالإنفلونزا الموسمية. قال البروفيسور وانج: "يمكن أن يكون المريض صفر شخصا ينشر المرض إلى 30 مريضا آخر لكنه لم يعرف قط أنه مصاب".