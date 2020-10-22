معيار علمي جديد يحدد «المخالطين» لمصابي كورونا

اعتمدت الهيئات الصحية في مختلف دول العالم، على رصد مخالطي المصابين بفيروس كورونا المستجد من أجل وقف تفشي وباء كوفيد - 19، لكن تحديد من الشخص المخالط ظل مثارا للجدل طيلة أشهر.وبحسب التعريف الذي كانت تقدمه المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، فإن الشخص يكون مخالطا عندما يقضي ما لا يقل عن 15 دقيقة متوالية على مقربة من شخص مصاب، في مسافة تقل عن 1.8 متر.لكن التعريف الجديد الذي قدمته المراكز الأمريكية، أمس الأول، أحدث تغييرا فقال بحسب "سكاي نيوز"، إن المخالط هو الشخص الذي كان على مقربة من مصاب في أقل من 1.8 متر لـ15 دقيقة أو أكثر على مدى 24 ساعة، وهو ما يعني أن تلك الدقائق قد تكون متفرقة.والمقصود بهذا التعريف الجديد أنه في حال قضى شخص ما خمس دقائق في الصباح مع المصاب وخمس دقائق أخرى ظهرا، وخمس دقائق في المساء، فإنه يصبح مدرجا ضمن المخالطين، حتى إن لم يقض 15 دقيقة متوالية.ويأتي هذا التحديث وسط تصاعد كبير في حالات فيروس كورونا في أمريكا، ولا سيما أن الحالات زادت نحو 75 في المائة من مناطق البلاد، بحسب جاي بولتر نائب مدير الأمراض المعدية في المراكز الأمريكية.