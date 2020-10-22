الجفاف يشعل حرائق غير مسبوقة في أمريكا الجنوبية

شهدت مناطق كاملة في الأرجنتين والباراجواي وبوليفيا وجنوب البرازيل حرائق مدمرة خلال الأشهر الأخيرة أتت على غابات وأراض رطبة ذات تنوع بيولوجي استثنائي، جراء الجفاف التاريخي الذي يضربها.ومع اقتراب موسم الجفاف من نهايته في هذه المنطقة الواقعة في وسط أمريكا الجنوبية، يتفق المراقبون على أن خطورة وضع الحرائق في عام 2020 كانت استثنائية.وأفادت إليزابيث موهله الباحثة في السياسات البيئية في جامعة سان مارتان الوطنية بأن "الحرائق هذا العام كانت أكثر بكثير مما كانت عليه في الأعوام السابقة"، مشيرة إلى أنها "ازدادت في الأرجنتين على سبيل المثال، بنحو 170 في المائة، وهذا أمر خطير جدا".ولاحظت بحسب "الفرنسية" أن هذه الحرائق التي اندلعت خلال عام تضاعفت بشكل كبير في الأمازون وأستراليا وكاليفورنيا والآن جران تشاكو، منطقة الغابات الثانية من حيث الحجم في أمريكا الجنوبية بعد الأمازون، على حدود الدول الأربع.والسبب في ذلك يعود في المقام الأول إلى أشهر طويلة من جفاف غير مسبوق. فمنطقة بانتانال، كبرى الأراضي الرطبة في العالم بين البرازيل والباراجواي وبوليفيا، لم تشهد موجة جفاف مماثلة منذ 47 عاما.أما مستوى نهر بارانا، أحد أقوى الأنهار تدفقا على الكوكب الذي ينبع من البرازيل ويصب في نهر ريو دي لا بلاتا، فلم يكن بهذا الانخفاض منذ عام 1970.