"صندوق الإنماء مكة العقاري" يعفي "جبل عمر للتطوير" من دفع الأجرة المستحقة للفترة من 10 مارس وحتى 1نوفمبر

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير اليوم عن موافقة مجلس إدارة صندوق الإنماء مكة العقاري على إعفاء شركة جبل عمر للتطوير من دفع الأجرة المستحقة للفترة من 10 مارس 2020م وحتى 01 نوفمبر 2020م.

وذلك بالإشارة إلى إعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 19 مايو 2020م بخصوص صندوق الإنماء مكة العقاري، وبعد دراسة مدير الصندوق للمستندات المقدمة من قبل شركة جبل عمر للتطوير لإثبات الضرر الواقع على منفعة أصول الصندوق في ظل الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وبموجب القرار سيتم إعفاء شركة جبل عمر للتطوير عن سداد دفعة الأجرة المستحقة في 9 مايو 2020م وإعادة تخصيص الإيجار المدفوع مقدماً للصندوق عن الفترة الممتدة من 10 مارس 2020م وحتى 8 مايو 2020م ليكون رصيد دائن على الصندوق لصالح شركة جبل عمر للتطوير على أن يستخدم لسداد الأجرة للفترة المستقبلية بما يتوافق مع عقود واتفاقيات الصندوق.

مما يؤدي إلى تخفيف الآثار السلبية المترتبة على جائحة كورونا من خلال تخفيض الأعباء التمويلية للعام 2020م.