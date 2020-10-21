البنوك العامة في البرازيل تستأنف سداد التزاماتها للحكومة الاتحادية خلال العام المقبل

قال وزير الدولة لشؤون الخزانة في البرازيل برونو فونشال اليوم الأربعاء إن الخزانة العامة تريد استئناف استرداد مستحقاتها لدى البنوك التابعة للدولة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه لم يتم تحديد قيمة المبالغ التي سيتم تحصيلها.

وقال الوزير خلال مؤتمر اليوم إن الخزانة العامة حصلت أقساطا من البنوك التابعة للدولة بلغت قيمتها 100 مليار ريال خلال العام الماضي، في حين تجري حاليا مناقشة الأقساط التي يمكن تحصيلها من البنوك مع بنك التنمية "بنديس"، مشيرا إلى أن البنك المركزي يمكن أن يقوم بتحويلات جديدة إلى الخزانة، إذا دعت الحاجة، بحسب "الألمانية" .

وتسعى الخزانة العامة إلى تعزيز مستوى السيولة النقدية لديها، حيث سيحل أجل سداد مبالغ كبيرة من الدين العام خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال فونشال إنه يمكن استخدام حصيلة الخصخصة لتقليل معدل الدين العام.