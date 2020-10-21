بريطانيا والنروج توقعان اتفاقا تجاريا مؤقتا

توصلت النروج وبريطانيا إلى اتفاق مؤقت لما بعد بريكست ينظم علاقاتهما التجارية اعتبارا من يناير 2021، وفق ما أعلنت وزارة التجارة النروجية .

وكانت لندن عبّرت عن رفضها لأي اتفاقات مؤقتة مع الاتحاد الأوروبي الذي لا تشغل النروج عضويته، كما تجاوزت الموعد النهائي الذي وضعته بروكسل للتوصل إلى اتفاق (يونيو)،بحسب "الفرنسية".

وقالت وزارة التجارة النروجية في بيان "توصلت النروج وبريطانيا إلى اتفاق مؤقت لتجارة السلع اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير وإلى حين التوصل إلى اتفاق تبادل تجاري حر عقب بضعة أشهر".

ولا تشغل النروج عضوية الاتحاد الأوروبي، لكنها توجد ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وتأمل بريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، في توقيع اتفاقات تجارية جديدة مع بروكسل وشركاء آخرين على غرار الولايات المتحدة قبل نهاية العام.

وفي حال عدم إبرام اتفاقات، ستطبّق قواعد منظمة التجارة العالمية التي تشمل امتيازات أقل وضرائب جمركية أعلى.

وأوضحت وزارة التجارة النرويجية أن الاتفاق المؤقت جاء بناء على مفاوضات بين أوسلو ولندن في ابريل 2019 تناولت سيناريو مغادرة بريطانيا للاتحاد دول اتفاق مع بروكسل.

وأضافت أوسلو "من المهم أن يعي قطاع الأعمال أن هذه الصفقة محدودة في النطاق والزمن".

وأوضحت أن الصفقة المؤقتة ضرورية بالنسبة للنروج التي تعتبر أن فرص الوصول إلى اتفاق دائم بين لندن وبروكسل قبل الأول من يناير "غير واقعية".

وكانت لندن وأوسلو أعلنتا التوصل إلى اتفاق حول الصيد البحري نهاية سبتمبر، وهو من بين أهم المواضيع الخلافية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.