الكويت تسجل 7 وفيات و813 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19-"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى .721 وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 813 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 118 ألف حالة و 531 .

وأشار المتحدث إلى وجود 130 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة، بحسب "الألمانية" .

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 718 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 109 آلاف و916 حالة.