بضغط تداولات المزاد ... "تاسي" يغلق دون مستوى 8500 نقطة والسيولة الأدنى في شهرين



أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع بلغ 0.4 في المائة بضغط من تداولات المزاد، ليغلق المؤشر العام دون مستوى 8500 نقطة، وسط سيولة هي الأدنى في نحو شهرين.

وحول أداء الأسهم القيادية في السوق، تراجعت أسهم مجموعة صافولا 3.3 في المائة كأثر الأسهم تأثيرا على حرجة السوق اليوم، ثم تأتي أسهم أرامكو السعودية والمتراجعة بنحو 0.6 في المائة حيث أغلق السهم عند مستوى 35.3 ريالا، يأتي بعد ذلك من حيث التأثير على حركة المؤشر سهم المراعي والمتراجع بنحو 2.2 في المائة.

في حين نجد تراجعات على أسهم جرير وسامبا بأكثر من 1.4 في المائة، والبنك السعودي الفرنسي وسافكو بنحو 1.2 في المائة لكل منهما، بينما نجد أسهم سابك والبحري وكيان على ارتفاع بنحو 0.6 و 0.75 و 3 في المائة على التوالي.



وحول القطاعات، فقد تصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية المكاسب بعد صعوده 7.9 في المائة، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية 0.8 في المائة، في حين تصدر قطاع إنتاج الأغذية التراجعات نحو 2.4 في المائة، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بتراجع 2.2 في المائة.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8496 نقطة مسجلا تراجع بمقدار 36 نقطة أو ما يعادل 0.4 في المائة، وشهدت الجلسة تداولات نحو 8.92 مليار ريال كأدنى سيولة يومية منذ 23 أغسطس الماضي، وسط تداول 372.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 363.9 ألف صفقة.



وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت كل من أسهم شركة بن داود المدرج حديثا وأسهم "ام آي أس" بالحد الأعلى، تلاه أسهم كيمانول 7.5 في المائة، وذلك من بين 92 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

في المقابل، هبطت أسهم 95 شركة، تصدرها أسواق المزرعة 4 في المائة، ثم حلواني إخوان بتراجع بلغ 3.8 في المائة ونحو 3.3 في المائة لأسهم صافولا.