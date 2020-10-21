الخوف من «بريكست» دون صفقة يطارد البلجيكيين

يقول مارك إيفرار، وهو يتنقل بين صناديق الكمثرى الأوروبية المكدسة في مستودع كهفي، إن الأعمال مع بريطانيا في الواقع مستقرة للغاية منذ استفتاء "بريكست" عام 2016.كان هناك بعض التحركات المفاجئة في سعر الصرف بين الجنيه واليورو بعد التصويت، لكن بخلاف ذلك، أكبر تعاونية لزراعة الفاكهة في بلجيكا لم تشهد كثيرا من الاضطرابات في تجارتها مع المملكة المتحدة.فترة الاستمرارية الخادعة تلك ستنتهي قريبا. إيفرار، المدير التجاري لتعاونية "وادي الفواكه البلجيكي" BFV، التي تضم أكثر من ألف مزارع فواكه، يسرد قائمة طويلة من الأشياء المجهولة التي يواجهها الآن في التجارة مع المملكة المتحدة، التي تعد واحدة من أسواق التصدير الرئيسية له. وهي تراوح من احتمال فرض رسوم جمركية على الصادرات إلى متطلبات جمركية جديدة وعمليات تفتيش على الأغذية وحالات تأخير محتملة على الحدود.يقول إيفرار: "يوجد كثير من أوجه عدم اليقين هناك، وقد يكون لكل منها تأثير كبير. لو كان هناك بعض الوضوح فإن الاستعدادات ستكون أسهل".احتمال مغادرة المملكة المتحدة للسوق الموحدة في 31 كانون الأول (ديسمبر) دون اتفاق تجاري ساري المفعول سيكون مدمرا بشكل كبير للشركات البريطانية، التي تعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لها. لكن مزارعي الفاكهة في بلجيكا، الذين ينتجون ثلث الكمثرى في العالم، هم مجرد مثال واحد على كيف أن الإخفاق في إبرام اتفاقية معفاة من الرسوم الجمركية وخالية من الحصص سيكون أيضا ضربة للشركات في مجموعة من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.في بلجيكا، وهي واحدة من أكثر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المكشوفة اقتصاديا أمام "بريكست"، إذا كانت النتيجة هي عدم وجود صفقة فإن هذا يمكن أن يكلف عشرات الآلاف من الوظائف. ستكون معظم هذه الخسائر في شمال البلاد الناطق بالهولندية، حيث إقليم الفلاندرز هو واحد من أكثر مناطق الاتحاد الأوروبي تكاملا بشكل وثيق مع اقتصاد المملكة المتحدة.مع بقاء نحو عشرة أسابيع فقط على نهاية الفترة الانتقالية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومعها عضوية البلاد لمدة 40 عاما في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، فإن الشركات في جميع أنحاء إقليم الفلاندرز تحبس أنفاسها.تقول هيلدي كريفيتس، وزيرة الاقتصاد في حكومة الفلاندرز، إحدى الحكومات الإقليمية الثلاث في بلجيكا: "الأرقام واضحة. عدم وجود صفقة سيكون له تأثير سلبي للغاية في الفلاندرز. هذه العواقب الاقتصادية هي بالضبط التي نحاول تجنبها".إنه شعور مشترك في جميع أنحاء القارة حيث تنتظر الشركات والحكومات ما وصفه ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة، بأنه "بريكست الاقتصادي"، الذي يلوح في الأفق في نهاية العام بعد الطلاق القانوني في 31 كانون الثاني (يناير).زاد هذا القلق بالذات يوم الجمعة بعد أن حذر بوريس جونسون من أن المملكة المتحدة ستترك الفترة الانتقالية بعد "بريكست" دون اتفاق تجاري ما لم يكن هناك "تغيير جوهري في النهج" من قبل الاتحاد الأوروبي. ويعمل كلا الجانبين على تكثيف التخطيط للطوارئ تحسبا لعدم التوصل إلى اتفاق، حتى أثناء استمرار الاتصالات.علاقة وثيقةاقتصاد الفلاندرز متصل بعمق بالمملكة المتحدة منذ قرون. وهي علاقة تجارية تراوح من الفاكهة إلى الآلات الصناعية المتطورة والمواد الكيميائية، ما يجعلها نموذجا مصغرا لحالات الإجهاد التي ستصيب الاتحاد الأوروبي بمجرد مغادرة واحد من أكبر أعضاء السوق الموحدة.يذهب نحو 8 في المائة من صادرات الفلاندرز السلعية إلى المملكة المتحدة، ما يجعلها أقل اعتمادا على سوق المملكة المتحدة بشكل هامشي فقط من إيرلندا، تزيد قليلا على 10 في المائة.لكن هذا الرقم لا يظهر أهمية التكامل العميق لمنطقة الفلاندرز مع المملكة المتحدة، الذي يتضمن سلاسل التوريد للسلع المعقدة مثل الآلات والسيارات. ميناء أنتويرب وميناء زيبروغ في بلجيكا هما من بين الروابط التجارية الرئيسية بين المملكة المتحدة وأوروبا القارية.ازدهرت منطقة أنتويرب أيضا كمجموعة للبتروكيماويات جزئيا بفضل التعاون الوثيق مع المملكة المتحدة، في حين أن الميل البريطاني للسجاد المجهز هو مصدر رزق للأحفاد المعاصرين للنساجين الفلمنكيين منذ أجيال.وفقا لبحث أجرته هيلكه فاندنبوسشه، وهي أستاذة في الجامعة الكاثوليكية في لوفين، فإن "بريكست" صعب، دون اتفاق تجاري، سيؤدي إلى فقدان 42 ألف وظيفة في بلجيكا، ثلثاها في إقليم الفلاندرز.تمثل المنطقة 85 في المائة من إجمالي الصادرات البلجيكية إلى المملكة المتحدة. وفقا لدراسات استشهدت بها الحكومة الفلمنكية، ستظل المنطقة تواجه ضربة 1.8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي حتى لو تمكنت بريطانيا وبروكسل من الاتفاق على صفقة تجارية أساسية.وهذه تذكرة بأن هناك أمورا كثيرة على المحك، ولا سيما التهديد بالرسوم الجمركية التي ستضر بالقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية. مثلا، ستراوح الرسوم الجمركية في المملكة المتحدة على أنواع مختلفة من الكمثرى من صفر في المائة إلى 25 في المائة، اعتمادا على ما إذا كانت معالجة وكيفية معالجتها، ووقت استيرادها من العام.تمتد المخاطر المحتملة من بريكست دون صفقة إلى ما هو أبعد من الرسوم الجمركية لتشمل كل شيء، بدءا من الفرص الضائعة للبحث العلمي عبر الحدود إلى نقص التعاون بين سلطات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لتخفيف عبء الإجراءات الجمركية.مع رفض المملكة المتحدة مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستئناف المحادثات يوم الإثنين، فإن مصير المفاوضات معلق الآن في الميزان. يصر زعماء الاتحاد الأوروبي، مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على أن الصفقة تظل ممكنة، وستكون "مفيدة للطرفين" – لكن يتعين على بريطانيا إظهار استعداد حقيقي للتوصل إلى تسوية.يلقي الجانب الأوروبي باللوم على تعنت بريطانيا وعدم تقديمها ضمانات كافية للمنافسة العادلة للشركات الأوروبية، ولا سيما في مجال المساعدات الحكومية. المملكة المتحدة، من جانبها، هاجمت تصميم أوروبا على التمسك بحقوق الصيد في المياه السيادية لبريطانيا.ميثاق الأسماكتقع بلجيكا في قلب معضلة بريكست بشأن الأسماك. يتوق اقتصادها، ولا سيما اقتصاد الفلاندرز، إلى الطمأنة من صفقة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لكن بلجيكا هي أيضا واحدة من ثمانية بلدان ساحلية تكافح لحماية حقوق صياديها في المياه البريطانية – وهي قضية تمثل واحدا من أكبر المعوقات التي تحول دون نجاح المحادثات.يشير سياسيون فلمنكيون إلى ما تم في الماضي من إعفاءات الصيد التي منحها الملك الإنجليزي، تشارلز الثاني، في القرن الـ17 لإظهار الجذور التاريخية العميقة لمطالبهم باستمرار الوصول – مثال آخر على الروابط المتداخلة التي تأثرت ببريسكت."ميثاق امتياز مصايد الأسماك" الذي أصدره ملك عصر عودة الملكية عام 1666 يمنح 50 قاربا من بروج، في الفلاندرز الغربية، حقا دائما في الصيد في المياه الإقليمية البريطانية.تقول كريفيتس: "يشير تحليل قانوني أول إلى أنه - في حالة عدم وجود اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن الوصول إلى المنطقة التي يبلغ عرضها 12 ميلا - يظل ميثاق الامتياز ساريا". إذا تم تدعيم التحليل الأول من خلال تقييم قانوني أكثر عمقا يتم إجراؤه حاليا، تقول كريفيتس إن "بلجيكا لن تتخلى عن الاحتجاج بالامتياز"، مشيرة إلى أن أكثر من 50 في المائة من الإيرادات التي يحققها الصيادون الفلمنكيون، التي تعادل إلى نحو 40 مليون يورو سنويا، تأتي من الأسماك التي يتم صيدها في المياه البريطانية. تضيف: "في حالة بريكست الصعب، فإن وجود هذه الصناعة بأكملها مهدد".لويزا سانتوس، رئيسة فريق العمل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في "بزنيس يوروب" BusinessEurope، تقول إن نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق تعني أن التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لن تستفيد حتى من ترتيبات التعاون الأساسية من النوع المعمول به مع البلدان الأخرى. مثلا، لدى الاتحاد الأوروبي والصين اتفاقيات قائمة لتبسيط الإجراءات الجمركية للتجار المعترف بهم والموثوق بهم، على الرغم من أن الاقتصادين ليست لديهما صفقة تجارية تفضيلية.تضيف: "ستصبح التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أكثر تعقيدا إلى حد كبير، ومن ثم بالطبع لديك رسوم جمركية مرتفعة للغاية في بعض الحالات. سيكون لهذا تأثير في سلاسل التوريد المتكاملة إلى حد كبير للغاية".وهي ترى أن الصفقة التجارية ستكون أيضا أكثر من مجموع أجزائها، ما يوفر منصة للتعاون المستقبلي: "حتى لو كانت الصفقة تشتمل فقط على أقل الأساسيات ولا تحتوي على كل ما نريد أن يكون لنا، في المستقبل ربما نكون قادرين على مواصلة الحديث وتحسينها".العبء الإداريكثير من الشركات في بلجيكا لديها الرأي نفسه: عدم اليقين يفسد محاولات القطاع الخاص للتحضير لموعد نهائي يقترب باستمرار. يواجه بعض صادرات البلاد إلى بريطانيا رسوما جمركية باهظة في حالة انهيار المحادثات.وفقا لدراسة أجرتها جامعة كيه يو ليفين KU Leuven، وهي جامعة بحثية في إقليم الفلاندرز، ستكون خسائر الوظائف في قطاع معالجة الأغذية والمشروبات - التي تغطي المواد الأساسية البلجيكية مثل الشوكولاتة والبطاطا المجمدة - أكثر حدة من أي قطاع آخر في اقتصاد البلاد. ستكون المنسوجات هي الخاسر الأكبر من حيث الإنتاج المفقود.سيكون هذا علاوة على الاضطراب في البيئة التجارية التي هي النتيجة الحتمية لخروج بريطانيا من السوق الموحدة. سينتقل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من حقبة التجارة السلسة عبر الحدود إلى تجارة تقوم على عمليات التفتيش الجمركية، والتقييمات البيطرية للحوم والحيوانات الحية، وإجراءات ضريبة القيمة المضافة.يقول ويم ديلين، مدير التطوير الدولي في ميناء أنتويرب، إنه "تغيير جوهري - صفقة أو لا صفقة. كان هذا العبء الإداري صفرا، وسيصبح 100 في المائة".تراوح التغييرات التي سيتم إدخالها من بسيطة نسبيا – يتعين على شركات التصدير التقدم للحصول على رقم تفويض من سلطات المملكة المتحدة لنقل البضائع إلى بريطانيا – إلى تعقيد إكمال المعاملات الجمركية وإقرارات السلامة والأمن.في حين تنشئ الحكومة البريطانية مواقف جديدة للشاحنات في كنت، وتخطط لتأجيل بعض المتطلبات الحدودية مؤقتا، في الوقت الذي تعمل فيه على درء خطر الاختناقات اللانهائية على الطرق السريعة في البلاد، تجري بلجيكا أيضا استعداداتها – تعكف على توظيف مئات ضباط الجمارك في الوقت الذي تعمل فيه الموانئ على زيادة طاقتها.يقول جلين كولسايت، مدير المبيعات في "بلجيان بورك جروب"، أكبر منتج للحوم الخنازير في البلاد، الذي يذبح 40 في المائة من الخنازير في بلجيكا، إن منتجاته "الطازجة بشكل فائق" هي من بين أكثر المنتجات حساسية لهذه البيئة التجارية الجديدة، بالنظر إلى أنها تعتمد فقط على فترة صلاحية مدتها خمسة أيام.نحو 15 في المائة من صادراته الجديدة يذهب إلى المملكة المتحدة – يتم تسليمها عبر 20 - 30 شاحنة في الأسبوع، كل ذلك عبر نفق القناة. يشرح قائلا: "إذا كنت تعمل بالمنتجات الطازجة بشكل فائق، فإن كل ساعة تخسرها هي أمر سيئ".بحسب الوضع الحالي للأمور، يمكن للمنتجين في المملكة المتحدة، بما في ذلك مصنعي النقانق والمرافق التي تطبخ لحم الخنزير لمحال السوبر ماركت، إذا كانوا في الجنوب الشرقي، طلب شحنة من إحدى منشآت "بلجيان بورك" في الفلاندرز والاعتماد على وصولها، عبر نفق القناة، في نفس المساء.يقول كولسايت: "إذا خسرت يوما واحدا بسبب التأخير على الحدود، ستقل مدة الصلاحية 20 في المائة – وقد يغير ذلك الطريقة التي يتعامل بها عملاؤنا مع المنتج. وإذا كانت هناك ضوابط حدودية حقيقية، فقد تكون لدينا حالات تأخير كبيرة وكبيرة".لدى "بلجيان بورك" شركة استيراد خاصة بها مقرها في المملكة المتحدة، ما يقلل من إزعاج الزبائن هناك. لكن قد تقرر الشركات الأصغر أنه ببساطة لم يعد من المجدي البيع لبريطانيا نظرا للتعقيد الإضافي والهوامش الضئيلة للغاية التي تعمل بها صناعة الأغذية.جاهزة لـ«بريكست»تقول السلطات العامة، بما في ذلك الحكومة الإقليمية الفلمنكية، إن واحدة من أصعب المهام التي تواجهها هي المهمة البسيطة ظاهريا، المتمثلة في زيادة الوعي حول التغييرات في بيئة الأعمال نتيجة بريكست.وهي مهمة تصبح أكثر صعوبة بسبب مناخ عدم اليقين المحيط بالمحادثات، فضلا عن نقص المعلومات من المملكة المتحدة حول القواعد التنظيمية الجديدة، ولا سيما فيما يتعلق بالغذاء.اجتماع هذا الشهر لفريق عمل بريكست في الفلاندرز سلط الضوء على المشكلة المتمثلة في أن الشركات الصغيرة، وكثير منها لم تواجه قط من قبل التجارة خارج السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، لا تزال لا تدرك حقيقة أنها ستحتاج إلى رمز تفويض - يعرف بـGB EORI number – من أجل التجارة مع المملكة المتحدة.تقول تينه فاندرفلدين، مديرة الأعمال الدولية في اتحاد الصناعات الغذائية البلجيكية، Fevia: "نحن ننتقل من سوق مفتوحة تماما دون رسوم جمركية ومن غير حواجز جمركية، إلى وضع حيث – لنأمل – لا توجد فيه رسوم جمركية، ولكن الكثير من الحواجز بخلاف الرسوم. مصدر قلقنا الرئيسي هو الشركات الصغيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لم تكن تصدر خارج أوروبا".المفوضية الأوروبية دقت ناقوس الخطر أيضا. في تموز (يوليو)، حذرت شركات الاتحاد الأوروبي من أن "الالتزامات الإدارية المتزايدة" للتجارة مع المملكة المتحدة "قد تستلزم تغييرات كبيرة في تنظيم سلاسل التوريد الحالية"، مضيفة أن الفشل في التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى "اضطرابات بعيدة المدى أكثر من قبل".في سنت ترويدن، في قلب منطقة زراعة الفاكهة شرقي بلجيكا، يشاهد إيفرار، من تعاونية "وادي الفواكه البلجيكي"، موكبا فخما لآلاف من الكمثرى الأوروبية اللامعة على طول حزام ناقل بطول 100 متر ويعرب عن تفاؤله بأن "يسود المنطق السليم" في محادثات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.تعاونيته فتحت طريقا تجاريا جديدا للكمثرى البلجيكية إلى الصين قبل عشرة أعوام، لذلك هو واثق بقدرة المنتجين على التكيف مع علاقة متغيرة مع السوق الأكثر ألفة بكثير عبر القناة. لكن "العنصر المزعج في الوقت الحالي هو أننا لا نعرف التغييرات التي ستحدث"، كما يقول.أي شيء يعوق التدفقات التجارية السلسة بين الشركات والبلدان هو مصدر قلق. "هل سيجعل ذلك مستحيلا؟ لا، لكن لن يجعل الأمر أسهل".