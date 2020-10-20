الكاظمي : الاعتماد الأحادي على صادرات النفط ترك أثاره السلبية على اقتصاد العراق

صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم أن الاعتماد الأحادي على صادرات النفط الخام ترك آثاره السلبية على الاقتصاد العراقي.

ونقل المكتب الإعلامي للحكومة العراقية عن الكاظمي قوله خلال لقائه بعدد من رؤساء الشركات الألمانية في برلين ،إن "الاعتماد الأحادي على صادرات النفط الخام ترك آثاره السلبية على الاقتصاد العراقي لكننا عازمون على تجاوز الكثير من السياسات المالية الخاطئة، وأن الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة، لا سيما التجربة الألمانية، ستسهم في تعضيد هذا الهدف".

وذكر الكاظمي أن "الحكومة العراقية تعمل بتركيز وسباق مع الزمن، لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وتأتي الورقة البيضاء لأصلاح الأقتصاد العراقي التي قدمتها الحكومة لترسم طريقا واقعيا يسهم في تجاوز الأزمات، ويحقق التنمية عبر الأستفادة من الطاقات الشبابية في مختلف المجالات"، بحسب "الألمانية".

وقال أن "العراق لديه تراكم من الثقة في عمل الشركات الألمانية، والشراكات الناجحة معها، وهو يعمل على توفير بيئة أستثمارية آمنة تدعم القطاع الخاص وتغلق منافذ الفساد وتفتح الباب مشرعا أمام الإصلاحات الراسخة طويلة الأمد".