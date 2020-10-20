أمريكا: زيادة إصابات كورونا بنسبة 0.7 % والإجمالي 8.22 مليون حالة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19 في الولايات المتحدة بنسبة 0.7 % خلال الساعات الأربع والعشرين حتى الساعة 0729 صباح اليوم بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8.22 مليون حالة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني مساوية لمتوسط الزيادة اليومية على مدار الأسبوع الماضي، والتي كانت 0.7% وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، بواقع 880 ألفا و334 حالة، بزيادة نسبتها 0.5% عن نفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية نورث داكوتا زيادة بنسبة 5.3 % في عدد الحالات عن نفس الفترة أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 33 ألفا و665 حالة.

وسجلت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات جراء كورونا في الولايات المتحدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، بواقع 54 حالة وفاة.