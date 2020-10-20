الأسهم السعودية تقلص خسائرها عند الإغلاق .. والسيولة تعود فوق مستوى 10 مليارات ريال

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع طفيف عند 0.2 في المائة، حيث قلص جزء كبير من خسائره الصباحية والتي قاربت 1 في المائة، في حين عادت السيولة فوق مستوى 10 مليار ريال بعد جلستين كانت دون هذا المستوى.

وحول أداء الأسهم القيادية في السوق، تراجعت أسهم أس تي سي 1 في المائة ثم أرامكو السعودية 0.4 في المائة كذلك تراجع أسهم سابك بنحو 0.5 في المائة كأثر الأسهم تأثير على المؤشر اليوم، في حين نجد تراجعات على أسهم البحري وسامبا بأكثر من 1.2 في المائة.

قابل ذلك صعود أسهم كهرباء السعودية 4.1 في المائة ونحو 3.4 في المائة لأسهم جبل عمر، كذلك 2.7 في المائة لأسهم مجموعة صافولا.

وحول القطاعات، فقد تصدر قطاع المرافق العامة المكاسب بعد صعوده 3.74 في المائة، تلاه قطاع تجزئة الأغذية 3.2 في المائة، في حين تصدر قطاع السلع طويلة الأجل التراجعات نحو 2.7 في المائة، تلاه قطاع الإعلام بتراجع 2.3 في المائة.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8533 نقطة مسجلا تراجع بمقدار 15 نقطة أو ما يعادل 0.17 في المائة، وشهدت الجلسة تداولات نحو 10.22 مليار ريال، وسط تداول 440.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 426.1 ألف صفقة.

وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت كل من أسهم شركة حلواني إخوان وأسواق المزرعة كذلك هرفي للأغذية بالحد الأعلى، تلاه سبيكم العالمية 4.2 في المائة، وذلك من بين 43 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

في المقابل، هبطت أسهم 150 شركة، تصدرها وحدات الجزيرة "ريت" 9 في المائة، ثم الصقر للتأمين والخليجية للتأمين بتراجع بلغ 4.9 في المائة لكل منهما.