"جدوى ريت الحرمين": تعديل نسبة تركز الاستثمارات العقارية للصندوق بنسبة لا تقل عن 60%

أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن التغييرات الأساسية في شروط وأحكام صندوق جدوى ريت الحرمين بناءً على موافقة مالكي الوحدات في الاجتماع الأول والذي تم عقده في يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2020. على أن يكون تاريخ سريان التغيير في 2020/11/03 .

وتفاصيل التغييرات الأساسية هي:

(أ) الموافقة على تعديل نسبة تركز الاستثمارات العقارية للصندوق في مكة المكرمة والمدينة المنورة لتكون بنسبة 60% على الأقل من إجمالي أصول الصندوق . بدلا من كونها لا تقل عن 100% من إجمالي قيمة ا أصول الصندوق حالياً.

(ب) الموافقة على توسيع النطاق الجغرافي لاستثمارات الصندوق إضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لتشمل بقية مدن المملكة العربية السعودية و بنسبة لا تزيد عن 40% بحد أقصى من إجمالي قيمة أصول الصندوق.

(ج) الموافقة على إتاحة خيار الاستثمار في أصول عقارية خارج المملكة العربية السعودية وبما لا يزيد عن 25% من إجمالي أصول الصندوق.

(د) الموافقة على تحديث استثمارات الصندوق الأخرى مع بقاء نسبة التخصيص كما هي بما لا يزيد عن 25% من إجمالي أصول الصندوق و إضافة الآتي:

1-اتفاقيات إعادة الشراء وحقوق المنفعة.

2 - النقد وما في حكمة وصناديق أسواق النقد.

3- وحدات في صناديق استثمارية وصناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في القطاع العقاري المطروحة طرحا عاما أو خاصاً سواء كانت هذه الصناديق مداره من قبل مدير الصندوق أو أي شخص آخر على أن تكون جميع هذه الاستثمارات متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية ومرخصة من قبل الهيئة.