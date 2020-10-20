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أخبار الشركات- محلية

"تداول": إدراج شركة بن داود القابضة غدا الأربعاء

الاقتصادية من الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة بن داود القابضة في السوق الرئيسية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2020-10-21 برمز تداول 4161 وبالرمز الدولي SA154HG210H6 وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 في المائة.

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