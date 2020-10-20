«ساما»: ماضون في التقنيات المالية دون إضرار بالأفراد والشركات

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، مضيها قدما في استخدام التقنيات المالية للوصول إلى مجتمع غير نقدي، بشكل لا يضمن أي أضرار بالأفراد والشركات.وقال أيمن السياري نائب محافظ المؤسسة، خلال كلمته نيابة عن الدكتور أحمد الخليفي محافظ «ساما»، في المؤتمر الافتراضي لمستقبل التقنية المالية، الذي عقدته «ساما» بالتعاون مع سكرتارية مجموعة العشرين، أمس، إن مؤسسة النقد تعمل من خلال لوائحها وتنظيماتها الجديدة دعم "رؤية 2030" بنشر الابتكار والتكنولوجيا ودعم توليد الوظائف في قطاعات عمل جديدة.وأشار إلى أن إطلاق فنتك السعودية ومختبر التقنية المالية في 2018 كان أداة لدعم البنية التحتية لهذا القطاع المستقبلي، مضيفا أن هذه الفترة تشهد تغييرا جذريا في الخدمات المالية وتعزيز نشر التقنيات المالية مثل انتشار الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين وتطبيقات الجوال ورغبات المستهلكين. وأكد أن المال والتكنولوجيا أصبحا متكاملين، وأن مؤسسة النقد تعمل على تفعيل التقنيات المالية، وبذل الجهود لتفعيل لوائح أمن المعلومات للتصدي للتحديات الجديدة، التي تولدها لتلك التقنية، والوصول للرفاهية والازدهار في السعودية.من جهته، أوضح زياد اليوسف وكيل محافظ مؤسسة النقد للتطوير والتقنية، أن السعودية أخذت على عاتقها تحسين المدفوعات المالية عبر الحدود خلال رئاستها لقمة العشرين، وزيادة التجارة العالمية.وأشار خلال حديثه في جلسة "الأنظمة المالية الحديثة"، إلى بناء مخطط متكامل شامل مبتكر بهدف تسهيل إجراء عمليات مالية أسرع، وأقل تكلفة، وأكبر شمولية وشفافية، ويتضمن ذلك الحوالات المالية، مشيرا إلى أن من أهم التحديات، التي يواجهونها هي نقص الشفافية، وتحديد المنظمات الدولية، التي ستتولى مسؤولية لتأسيس بنية تحتية للقطاع خلال 20 عاما مقبلة.ونوه إلى نشر المؤسسة في نيسان (أبريل) الماضي تقريرا ملخصا عن أول مرحلة من هذا المشروع، التي عرفت الفجوات في النظام، ثم تناول كيفية بناء وتوسعة القطاعات لتطوير هذه التقنية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.وأكد أن المؤسسة خلال عملها على هذا المشروع تسعى لتقديم قيمة مضافة للمستهلكين في العصر الرقمي وعصر الجوال وإيجاد خريطة طريق وتطبيقها للوصول إلى الاستقرار وإيجاد حلول لملايين الأفراد في الدفع عبر الحدود.ولفت إلى أن مؤسسة النقد تعمل على عدة مبادرات لزيادة الدفع الرقمي لملايين الأفراد، وسلط الضوء على مبادرتين أولها نظام "آفاق" الذي يتوقع أن يطلق خلال الشهرين المقبلين لربط أنظمة المدفوعات الخليجية، إضافة إلى ربط المنطقة العربية والبنوك المركزية في المنطقة لاستطلاع الفرص ومستقبل التعليم مع المجتمع الدولي.